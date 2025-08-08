Cristiano Ronaldo 40 évesen is megállíthatatlan, ezúttal a Rio Ave ellen szerzett mesterhármast.

Cristiano Ronaldo mesterhármast szerzett

Az első gólnál Joao Felix ügyes fejese után Simikan talált a kapuba.

A 44. perben Felix készítette le a labdát Ronaldónak, aki 6 méterről kilőtte a rövidet. A második félidőben még kétszer volt eredményes: előbb fejjel talált a kapuba a 63. percben, majd a Joao Felix által kiharcolt büntetőt értékesítette magabiztosan öt perccel később.

A Chelsea-től 26 millió fontért szerződtetett Joao Felix támadó érezhetően frissebbé és kreatívabbá tette az al-Nasszr támadójátékát, a gólpasszai mellett büntetőt is kiharcolt.

Az al-Nasszr egyébként tovább erősítené támadó szekcióját – a klub komolyan érdeklődik a Brentford gólvágója, Yoane Wissa iránt, aki tavaly 19 Premier League találatot szerzett, s nemcsak Newcastle, hanem Tottenham és Nottingham Forest is figyeli.