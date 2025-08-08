Live
Újra lenyűgözte a rajongókat a portugál világklasszis. Cristiano Ronaldo ugyanis lenyűgöző teljesítménnyel ünnepelte „Siu” gólörömének 12. évfordulóját, miután mesterhármast szerzett az al-Nasszr 4–0-ás győzelme során a Rio Ave ellen, méghozzá új csapattársa, Joao Felix segítségével.

Cristiano Ronaldo 40 évesen is megállíthatatlan, ezúttal a Rio Ave ellen szerzett mesterhármast.

Nassr's Portuguese forward #7 Cristiano Ronaldo celebrates after scoring his team's second goal from the penalty spot during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Khaleej at Al-Awwal Park in Riyadh on May 21, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Cristiano Ronaldo mesterhármast szerzett
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo mesterhármasa

Az első gólnál Joao Felix ügyes fejese után Simikan talált a kapuba. 

A 44. perben Felix készítette le a labdát Ronaldónak, aki 6 méterről kilőtte a rövidet. A második félidőben még kétszer volt eredményes: előbb fejjel talált a kapuba a 63. percben, majd a Joao Felix által kiharcolt büntetőt értékesítette magabiztosan öt perccel később.

A Chelsea-től 26 millió fontért szerződtetett Joao Felix támadó érezhetően frissebbé és kreatívabbá tette az al-Nasszr támadójátékát, a gólpasszai mellett büntetőt is kiharcolt.

Az al-Nasszr egyébként tovább erősítené támadó szekcióját – a klub komolyan érdeklődik a Brentford gólvágója, Yoane Wissa iránt, aki tavaly 19 Premier League találatot szerzett, s nemcsak Newcastle, hanem Tottenham és Nottingham Forest is figyeli.

