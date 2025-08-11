A The Athletic azt írja, hogy a Cristiano Ronaldo klubja mindenben megegyezett a német rekordbajnok Bayern Münchennel a francia válogatott Kingsley Coman átigazolása kapcsán.

Cristiano Ronaldo csapattársa lesz a BL-győztes Kingsley Coman

Fotó: Manu Fernandez/POOL/AFP

A szaúdi klub a hírek szerint 25-30 millió euró között összeget fizet Comanért, aki a 2020-ban győztes gólt szerzett a Bayern München-Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-döntőn.

A 29 éves Coman tíz évet töltött a Bayern München csapatában. A BL-trófea mellett kilenc bajnoki címet, három Német Kupát, hat német Szuperkupát, valamint egy klubvilágbajnokságot nyert a bajor klub játékosaként.

Coman lesz a szaúdi Al-Nasszr hatodik nyári igazolása. Cristiano Ronaldo klubja korábban már bejelentette a portugál válogatott Joao Felix érkezését, a napokban pedig megszerezte az FC Barcelona spanyol válogatott védőjét, Iñigo Martínezt is.

Cristiano Ronaldo gőzerővel készül az új idényre

Fotó: Johann Groder/APA/EXPA/AFP

A szaúdi klubnál a jelek szerint mindent megtesznek azért, hogy Cristiano Ronaldo köré jó csapatot építsenek. A 40 éves portugál sztár 2023 januárjában igazolt az Al-Nasszr csapatához. Az érkezése óta két gólkirályi címet nyert már Szaúd-Arábiában, 2024-ben a liga legjobb játékosának is megválasztották, csapatszinten azonban még egyetlen trófeát sem tudott nyerni – ez pedig rendkívül frusztrálja az ötszörös aranylabdás játékost.