Kingsley Coman, a Bayern München francia válogatott szélsője mindenben megegyezett a szaúdi labdarúgó-bajnokságban szereplő Al-Nasszr csapatával. A 29 éves támadó tíz év után távozik a bajor klubtól, a jövőben pedig az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo csapattársa lesz.

A The Athletic azt írja, hogy a Cristiano Ronaldo klubja mindenben megegyezett a német rekordbajnok Bayern Münchennel a francia válogatott Kingsley Coman átigazolása kapcsán. 

Cristiano Ronaldo, Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (L) celebrates with Bayern Munich's German forward Thomas Mueller (C) after opening the scoring during the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by Manu Fernandez / POOL / AFP)
Cristiano Ronaldo csapattársa lesz a BL-győztes Kingsley Coman
Fotó: Manu Fernandez/POOL/AFP

A szaúdi klub a hírek szerint 25-30 millió euró között összeget fizet Comanért, aki a 2020-ban győztes gólt szerzett a Bayern München-Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-döntőn.

Cristiano Ronaldo csapattársa lesz a BL-győztes francia játékos

A 29 éves Coman tíz évet töltött a Bayern München csapatában. A BL-trófea mellett kilenc bajnoki címet, három Német Kupát, hat német Szuperkupát, valamint egy klubvilágbajnokságot nyert a bajor klub játékosaként. 

Coman lesz a szaúdi Al-Nasszr hatodik nyári igazolása. Cristiano Ronaldo klubja korábban már bejelentette a portugál válogatott Joao Felix érkezését, a napokban pedig megszerezte az FC Barcelona spanyol válogatott védőjét, Iñigo Martínezt is. 

Saudi Pro League football club Al-Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo is pictured during a friendly football match between Al Nassr FC and FC Toulouse in Groedig, Austria on July 30, 2025. (Photo by Johann GRODER / various sources / AFP) / Austria OUT
Cristiano Ronaldo gőzerővel készül az új idényre
Fotó: Johann Groder/APA/EXPA/AFP

A szaúdi klubnál a jelek szerint mindent megtesznek azért, hogy Cristiano Ronaldo köré jó csapatot építsenek. A 40 éves portugál sztár 2023 januárjában igazolt az Al-Nasszr csapatához. Az érkezése óta két gólkirályi címet nyert már Szaúd-Arábiában, 2024-ben a liga legjobb játékosának is megválasztották, csapatszinten azonban még egyetlen trófeát sem tudott nyerni – ez pedig rendkívül frusztrálja az ötszörös aranylabdás játékost. 

