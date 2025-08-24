A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy Cristiano Ronaldo hihetetlen rekordjához hasonló nincs másnak.

Cristiano Ronaldo az al-Nasszrben is százados lett

Fotó: LO PING FAI / XINHUA

Cristiano Ronaldo újabb történelmi tette

A jelenleg is aktív játékosok közül még kettő, a brazil Neymar és a lengyel Robert Lewandowski mondhatja el magáról, hogy három csapatában is elérte a százas gólhatárt.

A 40 éves Ronaldónak ez a válogatottban (138 gól), a Manchester Unitedben (145), a Real Madridban (450) és a Juventusban (101) sikerült az al-Nasszr előtt

– írja az MTI.

A szombati, tizenegyesből szerzett találatának azonban nem örülhetett felhőtlenül, mivel csapata a rendes játékidőben nem bírt az al-Ahlival (2-2) a szaúdi szuperkupáért kiírt, Hongkongban rendezett mérkőzésen, a tizenegyes-párbajban pedig az ellenfél bizonyult jobbnak 5-3-ra.