Elfogytak a szavak. Kereken századik gólját szerezte szaúdi együttesében, az al-Nasszrban Cristiano Ronaldo szombaton, így pályafutása ötödik csapatában lett „százados" a portugál labdarúgó – írta vasárnap az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy Cristiano Ronaldo hihetetlen rekordjához hasonló nincs másnak.

(250823) -- HONG KONG, Aug. 23, 2025 (Xinhua) -- Cristiano Ronaldo (R) of Al-Nassr is seen during the Saudi Super Cup final football match between Al-Nassr and Al-Ahli in Hong Kong, China, Aug. 23, 2025. (Xinhua/Lo Ping Fai) (Photo by Lo Ping Fai / Xinhua via AFP)
Cristiano Ronaldo az al-Nasszrben is százados lett
Fotó: LO PING FAI / XINHUA

Cristiano Ronaldo újabb történelmi tette

A jelenleg is aktív játékosok közül még kettő, a brazil Neymar és a lengyel Robert Lewandowski mondhatja el magáról, hogy három csapatában is elérte a százas gólhatárt.

A 40 éves Ronaldónak ez a válogatottban (138 gól), a Manchester Unitedben (145), a Real Madridban (450) és a Juventusban (101) sikerült az al-Nasszr előtt

– írja az MTI.

A szombati, tizenegyesből szerzett találatának azonban nem örülhetett felhőtlenül, mivel csapata a rendes játékidőben nem bírt az al-Ahlival (2-2) a szaúdi szuperkupáért kiírt, Hongkongban rendezett mérkőzésen, a tizenegyes-párbajban pedig az ellenfél bizonyult jobbnak 5-3-ra.

 

