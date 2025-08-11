Live
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a Crystal Palace labdarúgócsapatának fellebbezését. Így az FA Kupa- és friss angol szuperkupagyőztes, Crystal Palace csak a Konferencia-ligában indulhat.

A Crystal Palace a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.

Crystal Palace celebrate their victory during the FA Community Shield match between Liverpool and Crystal Palace at Wembley Stadium in London, England, on August 10, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Egyszer fent, egyszer lent, énekelhetik a Crystal Palace játékosai
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A tárgyalóteremben vesztett a Crystal Palace

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

A Crystal Palace – amely vasárnap a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát – a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, a svájci illetőségű bíróság azonban elutasított kérelmét.

Mindez azt jelenti, hogy a Crystal Palace csak a Konferencia-liga főtábláján kap helyet, onnan viszont felkerül az angol bajnoki hetedik Nottingham Forest az Európa-ligába.

A vasárnapi Community Shield-mérkőzés mellett további magyar vonátkozású kapcsolat, hogy az ETO FC Győr és a Dunaszerdahely (DAC) is hasonló cipőben járt, az ő esetükben a szlovákiai csapat kárára döntött a Sportdöntőbíróság.

 

 

