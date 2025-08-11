A Crystal Palace a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.

Egyszer fent, egyszer lent, énekelhetik a Crystal Palace játékosai

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A tárgyalóteremben vesztett a Crystal Palace

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

A Crystal Palace – amely vasárnap a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát – a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, a svájci illetőségű bíróság azonban elutasított kérelmét.

Mindez azt jelenti, hogy a Crystal Palace csak a Konferencia-liga főtábláján kap helyet, onnan viszont felkerül az angol bajnoki hetedik Nottingham Forest az Európa-ligába.

A vasárnapi Community Shield-mérkőzés mellett további magyar vonátkozású kapcsolat, hogy az ETO FC Győr és a Dunaszerdahely (DAC) is hasonló cipőben járt, az ő esetükben a szlovákiai csapat kárára döntött a Sportdöntőbíróság.