A liverpooli Rio Ngumoha igazi csodatiniként robbant be a köztudatba a 2025-ös előszezonban. A 16 éves szélső fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpool Athletico Bilbao elleni találkozóján, ahol már a 2. percben megszerezte a vezetést – egy lenyűgöző szóló végén 20 méterről csavart a kapuba. Az 5. percben már gólpasszt is jegyzett: fejjel juttatta Darwin Núnez elé a labdát, aki közelről értékesítette a helyzetet.

A Liverpool csodatinije, Rio Ngumoha Aranylabdát szeretne nyerni

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Rio Ngumoha – A Liverpool új csodatinije

Ngumoha teljesítményét a szurkolók is vastapssal jutalmazták, mikor lecserélték a második félidőben. A fiatal támadó augusztus 29-én ünnepli 17. születésnapját, de már most megbabonázta a Pool-szurkolókat.

Ngumoha játékjogát a Liverpool 2024 tavaszán szerezte meg a Chelsea-től. A londoni klub nem örült a veszteségnek – bosszúként kitiltották a liverpooli megfigyelőket az utánpótlásuk edzéseiről. John Terry, a Chelsea legendás kapitánya Twitteren így reagált: „Ez a fiú most is klasszis, és klasszis is lesz.”

Ngumoha csak 16 éves és 135 napos volt, mikor 2025 januárjában az Accrington Stanley elleni FA-kupa-meccsen kezdőként lépett pályára – ezzel ő lett a Liverpool második legfiatalabb kezdőjátékosa a klub történetében. A fiatal támadó nem rejti véka alá ambícióit sem. „Azt akarom, hogy a futball történetének egyik legjobb játékosaként emlegessenek, és legendává váljak. Meg akarom nyerni az Aranylabdát.”

Őszintén szólva: nem rossz, mi? Fantasztikus srác, aki nagyon érett. Az elmúlt két meccsen vele játszottam a balszélen, és minden alkalommal meggyőzött. Nemcsak a jövője ígéretes, hanem már most is fantasztikus, amit csinál

– mondta róla Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje:

Gary Gillespie, korábbi Liverpool-védő szerint is kivételes kilátásokkal rendelkező játékos. „Az egyetlen nehézség, hogy kontrollálni kell az elvárásokat – de nehéz nem túlzásokba esni.”

Arne Slot, a Liverpool menedzsere szerint Rio újra és újra megmutatja, mit tud. A teljesítménye minden alkalommal lenyűgözi őt.

Ngumoha az első, Bournemouth elleni bajnokin nem kapott lehetőséget, ami nem is csoda a sztárigazolások tekintetében, de minden bizonnyal eljön majd az ő ideje.