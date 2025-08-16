A liverpooli Rio Ngumoha igazi csodatiniként robbant be a köztudatba a 2025-ös előszezonban. A 16 éves szélső fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpool Athletico Bilbao elleni találkozóján, ahol már a 2. percben megszerezte a vezetést – egy lenyűgöző szóló végén 20 méterről csavart a kapuba. Az 5. percben már gólpasszt is jegyzett: fejjel juttatta Darwin Núnez elé a labdát, aki közelről értékesítette a helyzetet.
Ngumoha teljesítményét a szurkolók is vastapssal jutalmazták, mikor lecserélték a második félidőben. A fiatal támadó augusztus 29-én ünnepli 17. születésnapját, de már most megbabonázta a Pool-szurkolókat.
Ngumoha játékjogát a Liverpool 2024 tavaszán szerezte meg a Chelsea-től. A londoni klub nem örült a veszteségnek – bosszúként kitiltották a liverpooli megfigyelőket az utánpótlásuk edzéseiről. John Terry, a Chelsea legendás kapitánya Twitteren így reagált: „Ez a fiú most is klasszis, és klasszis is lesz.”
Ngumoha csak 16 éves és 135 napos volt, mikor 2025 januárjában az Accrington Stanley elleni FA-kupa-meccsen kezdőként lépett pályára – ezzel ő lett a Liverpool második legfiatalabb kezdőjátékosa a klub történetében. A fiatal támadó nem rejti véka alá ambícióit sem. „Azt akarom, hogy a futball történetének egyik legjobb játékosaként emlegessenek, és legendává váljak. Meg akarom nyerni az Aranylabdát.”
Őszintén szólva: nem rossz, mi? Fantasztikus srác, aki nagyon érett. Az elmúlt két meccsen vele játszottam a balszélen, és minden alkalommal meggyőzött. Nemcsak a jövője ígéretes, hanem már most is fantasztikus, amit csinál
– mondta róla Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje:
Gary Gillespie, korábbi Liverpool-védő szerint is kivételes kilátásokkal rendelkező játékos. „Az egyetlen nehézség, hogy kontrollálni kell az elvárásokat – de nehéz nem túlzásokba esni.”
Arne Slot, a Liverpool menedzsere szerint Rio újra és újra megmutatja, mit tud. A teljesítménye minden alkalommal lenyűgözi őt.
Ngumoha az első, Bournemouth elleni bajnokin nem kapott lehetőséget, ami nem is csoda a sztárigazolások tekintetében, de minden bizonnyal eljön majd az ő ideje.
Trey Nyoni (18) – Liverpool, középpályás
A korábban a Leicester City csapatánál nevelkedett középpályás már az FA Kupában és az európai kupameccseken is pályára lépett. Ő volt a Liverpool legfiatalabb játékosa az európai porondon. A klub egy jogi egyezkedés után szerezte meg, és már hat felnőtt meccsen is szerepelt Slot csapatában.
Will Wright (17) – Liverpool, csatár
Frissen érkezett a Salford Citytől, már profi tapasztalattal is bír. Várhatóan Rob Page U21-es csapatában is szerepet kap majd. A hírek szerint a 190 centiméteres támadó a jövő nagy liverpooli sztárja lehet.
Max Dowman (15) – Arsenal, irányító középpályás
Már 14 évesen ott volt az Arsenal keretében, de a Premier League szabályok miatt – amelyek megkövetelik, hogy játékos legalább az U16-os korosztályhoz tartozzon – debütálása csúszik a PL-ben. Ennek ellenére már most lenyűgözte a klubot a távol-keleti túrán.
Dowman 2023 szeptemberében, 13 évesen debütált az Arsenal U18-as csapatában. 2024 decemberében, 14 évesen minden idők legfiatalabb Premier League 2-es játékosa lett. 15 évesen debütált az első csapatban egy AC Milan elleni felkészülési mérkőzésen. Ügyes, energikus és tehetséges az utolsó harmadban, a passzai élményszámba mennek, ráadásul a pontrúgásai is kiemelkedőek.
Hasonló utat járhat be, mint Ethan Nwaneri vagy Jeremy Monga.
Divine Mukasa (17) – Manchester City, támadó középpályás
Két egymást követő évben is megnyerte az FA Youth Cupot – előbb West Hammel, majd a Cityvel. Mukasa angol, litván és ugandai útlevéllel is rendelkezik, és több ifikategóriában is szerepelt már az angol nemzeti csapatban.
Shim Mheuka (17) – Chelsea, támadó
A Birminghamben született Mheuka megjárta a Brightont is. A 2024–25-ös szezonban négy Konferencia Liga-mérkőzésen lépett pályára, és egy percre a Premier League-ben is bemutatkozott már Enzo Maresca irányítása alatt.
Ayden Heaven (18) – Manchester United, védő
Ruben Amorim az Arsenalból hozta el 2025 februárjában, és azonnal bedobta a mélyvízbe. Az Everton elleni öngólját követően is megőrizte helyét a rotációban. A ballábas védő négyszer szerepelt a PL-ben eddig, már most 5 millió euróra taksálják az értékét.
Harry Amass (18) – Manchester United, balhátvéd
Ex-Watford játékosról van szó. Már debütált az Old Traffordon a 18 éves balhátvéd, sőt kétszer is pályára lépett az Európa Liga elődöntői során. Hosszútávon megoldás lehet a klub balhátvéd problémáira.
Chris Rigg (18 – Sunderland)
Már 72 felnőtt meccset játszott a Championshipben. Jobe Bellingham Dortmundba távozása után ő maradt a középpálya motorja. Rigg profi debütálására a Shrewsbury Town elleni mérkőzésen került sor 2023. január 7-én, amikor Édouard Michut helyére állt be a 2–1-es győzelem során.
Ezzel a Sunderland történetének második legfiatalabb játékosa lett Derek Forster mögött. Első gólját a Sunderland színeiben egy Ligakupa- mérkőzésen szerezte a Crewe Alexandra ellen 2023. augusztus 8-án. Ezzel a góllal nemcsak a Sunderland történetének legfiatalabb gólszerzője lett, hanem a kupa történetének legfiatalabb gólszerzője is lett.
Harrison Armstrong (18 – Everton)
17 évesen debütált a Tottenham Hotspurs ellen, majd Derbyhez került kölcsönbe, ahol segített bennmaradni a klubnak. Liverpoolban született, ötéves kora óta az Everton akadémiáján van.
Caleb Kporha (19 – Crystal Palace)
Közvetlen utódja lehet Nathaniel Clyne-nak a jobb oldalon. Az U19-es Eb-n minden meccsen pályára lépett, hatalmas tehetségnek tartják. Több élcsapat érdeklődését felkeltette már, eddig két Premier League-meccsen szerepelt.
Jayden Meghoma (19 – Brentford)
A fiatal sztár tizennégyszer lépett pályára a Prestonnál kölcsönben. Balhátvéd, az angol ifiválogatott oszlopa. A 19 éves balhátvéd az idei szezonban a Brentford együttesében is berrobbanhat.
Remy Rees-Dottin (19 – Bournemouth)
A Southampton neveltje volt, már megízlelte a Premier League és FA-kupa légkörét is. Profi debütálása 2025. január 11-én volt az FA-kupában a West Bromwich Albion ellen. A következő hétvégén a Premier League-ben is bemutatkozott idegenben a Newcastle United ellen, amikor a második félidőben csereként állt be a 4–1-es győzelem során. Mindkét szélen képes játszani.
Lewis Orford (19 – West Ham)
A szakértők Declan Rice és Frank Lampard örökösének tartják. Neve is kísértetiesen hasonlít Reece Oxfordéra, aki szintén tizenévesen robbant be a West Hamben.
2025. január 18-án mutatkozott be a West Ham felnőtt csapatában a Crystal Palace elleni 2–0-s vereség alkalmával a Premier League-ben.
Mateus Mané (17 – Wolves)
Portugáliában született, de az angol válogatottságot választotta. Tavaly 15 U18-meccsen 7 gólt szerzett, és már a felnőttek között is bemutatkozott. Idén májusban a Brighton elleni 2-0-s vereség alkalmával áll be csereként, az előttünk álló szezonban ennél sokkal több játéklehetőséghez juthat.
Kadan Young (19 – Aston Villa)
Már három alkalommal szerepelt a belga Royal Antwerp színeiben, és még megvan az esélye, hogy Villa-mezben is bizonyítson, ugyanis Unay Emery hatalmas tehetségnek tartja. A 19 éves szélső debütálásra már nem sokat kell várni az Aston Villa felnőtt csapatában.
Az angol futball jelenlegi fiatal generációját nézve nem túlzás azt mondani, hogy az ország egy új aranykor küszöbén áll. A 15–19 éves játékosok közül többen már most lenyűgöző teljesítményt nyújtanak – és egyre nagyobb szerepet kapnak a felnőttek között is.
Közülük is Rio Ngumoha lehet az, aki egészen az európai elitig repülhet, de Trey Nyoni, Max Dowman, Divine Mukasa és Chris Rigg is egyértelműen megérett a nagy lehetőségre.
A szurkolóknak már csak annyi a dolguk, hogy figyelemmel kísérjék, mikor melyik tini robban be végérvényesen a Premier League és nemzetközi labdarúgás színpadára.