Csütörtök este hét órától a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágó mérkőzésén a Csongvai Áront foglalkoztató AIK Stockholm lesz a Győr vendége. A svéd szurkolók már megérkeztek a találkozóra, közülük többen is a magyar válogatott Csongvai mezében vonultak a meccsre.

A 24 éves Csongvai Áron idén februárban igazolt a svéd AIK Stockholm csapatába a Fehérvár együttesétől. A magyar középpályás gyorsan alapember lett a svéd csapatban, Mikkjal Thomassen, az AIK Stockholm edzője is ódákat zeng Csongvairól. 

Csongvai, Csongvai Áron, Stockholm
A magyar válogatott Csongvai Áront imádják a svéd szurkolók
Fotó: Magyar Nemzet/videa.hu

Ő a névtelen hős, aki mindig a csapat érdekeit helyezi előtérbe. Óriási energiával és extrém lojalitással rendelkezik. Igazi csapatjátékos és taktikai vezér, aki nehéz helyzetekben is képes egyensúlyt teremteni a pályán” 

– nyilatkozta Csongvairól az AIK vezetőedzője.

Csongvai Áront imádják a svéd szurkolók

Csongvai júniusban a svédek elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozhatott a magyar válogatottban is, amit saját bevallása szerint az AIK-nál végzett munkájának köszönhet.

A magyar középpályást az elképesztő munkabírása miatt imádják a svéd szurkolók, akik csütörtök délután szép létszámban meg is érkeztek a győri Konferencia-liga-meccsre. Közülük többen is Csongvai nevével ellátott mezben vonultak az ETO stadionjába. 

