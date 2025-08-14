A 24 éves Csongvai Áron idén februárban igazolt a svéd AIK Stockholm csapatába a Fehérvár együttesétől. A magyar középpályás gyorsan alapember lett a svéd csapatban, Mikkjal Thomassen, az AIK Stockholm edzője is ódákat zeng Csongvairól.

A magyar válogatott Csongvai Áront imádják a svéd szurkolók

Fotó: Magyar Nemzet/videa.hu

Ő a névtelen hős, aki mindig a csapat érdekeit helyezi előtérbe. Óriási energiával és extrém lojalitással rendelkezik. Igazi csapatjátékos és taktikai vezér, aki nehéz helyzetekben is képes egyensúlyt teremteni a pályán”

– nyilatkozta Csongvairól az AIK vezetőedzője.

Csongvai júniusban a svédek elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozhatott a magyar válogatottban is, amit saját bevallása szerint az AIK-nál végzett munkájának köszönhet.

A magyar középpályást az elképesztő munkabírása miatt imádják a svéd szurkolók, akik csütörtök délután szép létszámban meg is érkeztek a győri Konferencia-liga-meccsre. Közülük többen is Csongvai nevével ellátott mezben vonultak az ETO stadionjába.