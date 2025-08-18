Csongvai Áron az ETO elleni Konferencia-liga-selejtező visszavágóján negatív hőssé vált, ugyanis balszerencsés öngóljának köszönhetően az AIK kiesett a sorozatból. A magyar válogatott játékos a Göteborg elleni bajnokin is negatív főszereplő lett, mert a 97. percben begyűjtötte a második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott.

Csongvai Áron (jobbra) utóbbi két meccse nem sikerült túl jól

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Csongvai Áron szerint nem viselkedett helyesen

A Fehérvár és az Újpest korábbi játékosa a Göteborg elleni találkozó után csalódottan nyilatkozott és saját magával kapcsolatban is önkritikusan nyilatkozott.

„Nem volt helyes, ahogyan viselkedtem. Hívjuk hibának. De tanulni fogok belőle”

– mondta összetörten a kétszeres válogatott középpályás, aki szerint azért nem kellett volna feltétlenül pirosat kapnia.

„Azt hittem, hogy húzzák az időt, és szerettem volna újraindítani a játékot. Nem akartam bántani őt, és nem akartam még egy sárga lapot sem. Ez van, most ezzel kell szembenéznem” – idézte az m4sport.hu a 24 éves játékost, akinek a Degerfors elleni idegenbeli bajnokit biztosan ki kell hagynia.

