A klub szombati bejelentése szerint a 20 éves futballista egy évre kölcsönbe érkezik Zalaegerszegre a brazil másodosztályban (Serie B) szereplő Atlético-GO együttesétől, kivásárlási opcióval. Daniel Lima első alkalommal hagyta el hazája bajnokságát, eddig valamennyi kölcsönadását az országon belül intézte a klubja.

Daniel Lima nagy tehetségnek számít a hazájában

Fotó: ZTE FC / Krisztian Horvath

Daniel Lima nagy tehetségnek számít Brazíliában

„Nagy lelkesedéssel érkeztem, szeretném gólokkal és jó játékkal segíteni a csapatot, és mindent megtenni azért, hogy együtt sikeresek legyünk. Tudom, hogy ebben a bajnokságban kemény védőkkel kell majd szembenéznem, de szeretem a párharcokat” – fogalmazott a dél-amerikai csatár.

Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke megjegyezte, Daniel Limát Brazília egyik legígéretesebb csatárának tartják, a benne rejlő lehetőség kétségtelen.

„Számunkra most az a legfontosabb, hogy minden támogatást és időt megadjunk neki, amire szüksége van ahhoz, hogy beilleszkedjen és megtalálja a helyét. Ha sikerül beverekednie magát a kezdőcsapatba és jó teljesítményt nyújtania, fényes jövő várhat rá” – tette hozzá.

A 20 éves csatárt eddig rendre kölcsönadta az Atlético-GO, szerepelt már a CRB és az Operário-PR csapatában is. A brazil másodosztályban karrierje során 56 alkalommal lépett pályára, rúgott 4 gólt és adott egy gólpasszt.

A ZTE öt mérkőzés után négy döntetlennel és egy vereséggel, nyeretlenül a 11. helyen áll a Fizz Ligában. A zalaiak 5 meccsen 9 gólt rúgtak, a legeredményesebb az idei szezonban a három gólnál járó Skribek Alen.