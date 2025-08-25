Bence után Palkó is távozott, így az új idényben már csupán egy Dárdai testvér focizik a német másodosztályban szereplő Hertha BSC-ben. Dárdai Márton az első két fordulóban és a Német Kupa-mérkőzésen is kezdő volt, ahogyan 2024. augusztus 24-e óta minden olyan tétmérkőzésen, amelyen rendelkezésre állt (azaz nem volt sérült vagy eltiltott). Éppen egy évvel az említett találkozót követően a berliniek a Darmstadt vendégei voltak, és a 15-szörös magyar válogatott védő ezúttal a kispadon kezdte meg az összecsapást. Noha Stefan Leitl vezetőedző ennek okát nem részletezte, aligha véletlen, hogy Dárdai azok után szorult ki a kezdőcsapatból, hogy a berlini sajtó kritizálta a 23 éves középhátvédet: a BZ „problémás gyereknek" nevezte Dárdait, akinek sok hibát és bizonytalankodást tulajdonított.

Dárdai Márton (jobbra) csere volt, a Hertha BSC döntetlent játszott

Fotó: DPA/Uwe Anspach

Leitl ezek után a nyáron szerződtetett Niklas Kolbét tette be a kezdőcsapatba Dárdai Márton helyett, és a magyar játékos a posztriválisa helyén a 67. percben lépett pályára. Utólag kiderült, a kispadra ültetés minden bizonnyal nem tartott sokáig, ez pedig Kolbe sérülésének köszönhető: berlini sajtóhírek szerint a német játékosnak egy kemény ütközés következtében megsérült a bordája, így a következő mérkőzéseken aligha játszhat.

Ez újabb bizonyítási lehetőséget jelenthet Dárdai Mártonnak, akár már a pénteki, Elversberg elleni hazai bajnokin is.

A Hertha BSC a kupában ugyan továbbjutott, ám a bajnokságban három meccsen csupán két pontot szerzett, és a kiesést jelentő 17. pozícióban áll.

Habár a vezetőedző és Fabian Reese is látott előrelépést a csapat darmstadti játékában, a berlini szurkolók körében egyre nagyobb a zúgolódás, amiért a néhány éve látott Bundesliga-középcsapatból a másodosztály kiesőjelöltje lett a kedvenceikből.