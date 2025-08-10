Live
A szaúdi fociligában szereplő al-Hilal együttese a Liverpoolból erősítette meg a keretét. Darwin Nunez három év után távozott Angliából, új klubjával 2028 nyaráig szóló szerződést kötött.

Darwin Nunez 2022 nyarán csatlakozott a Liverpoolhoz, az uruguayi támadó akkori klubrekordot jelentő 85 millió euróért szerződött a Benficától a Vörösökhöz. A most 26 éves csatár három évvel ezelőtt a klub történetének legdrágább játékosa lett, idén nyáron azonban a 95 millió euróért megszerzett Hugo Ekitike, valamint a 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz is megelőzte. Nunez számára az új érkezők miatt nem maradt hely a támadósorban, ezért a Liverpool az eladása mellett döntött.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates scoring the team's second goal during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Darwin Nunez távozott Liverpoolból
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Darwin Nunez az al-Hilal játékosa lett

A szaúdi bajnokságban szereplő al-Hilal be is jelentkezett a játékosért, a klub 46,3 millió fontért (53 millió euró) igazolta le az uruguayi csatárt, aki 2028 nyaráig szóló, hároméves megállapodást kötött új csapatával. 

A Liverpool tehát több mint 30 millió eurót bukott a támadón, 

aki összességében véve nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az Anfield Roadon. 

Nunez az elmúlt három szezonban 143 mérkőzésen 40 gólt és 26 gólpasszt adott, azonban a Liverpool vezetői ennél sokkal többet vártak tőle. 

Leginkább a pocsék helyzetkihasználása okozott fejtörést Arne Slot vezetőedzőnek, a rengeteg kihagyott ziccer pedig egyáltalán nem tett jót a dél-amerikai csatár önbizalmának.

Nunez a legerősebb szaúdi együtteshez került, amelynél Simone Inzaghi lesz az edzője, és olyan csapattársai lesznek, mint Theo Hernandez, Joao Cancelo, Ruben Neves, vagy éppen Malcom. Ettől függetlenül a néhány éve még óriási tehetségnek tartott uruguayi támadónak már kevés esélye maradt arra, hogy visszatérjen Európába és újra a legmagasabb szinten futballozzon, persze anyagilag biztosan rendkívül jól járt a váltással.

