Darwin Nunez 2022 nyarán csatlakozott a Liverpoolhoz, az uruguayi támadó akkori klubrekordot jelentő 85 millió euróért szerződött a Benficától a Vörösökhöz. A most 26 éves csatár három évvel ezelőtt a klub történetének legdrágább játékosa lett, idén nyáron azonban a 95 millió euróért megszerzett Hugo Ekitike, valamint a 125 millió euróért igazolt Florian Wirtz is megelőzte. Nunez számára az új érkezők miatt nem maradt hely a támadósorban, ezért a Liverpool az eladása mellett döntött.

Darwin Nunez távozott Liverpoolból

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Darwin Nunez az al-Hilal játékosa lett

A szaúdi bajnokságban szereplő al-Hilal be is jelentkezett a játékosért, a klub 46,3 millió fontért (53 millió euró) igazolta le az uruguayi csatárt, aki 2028 nyaráig szóló, hároméves megállapodást kötött új csapatával.

A Liverpool tehát több mint 30 millió eurót bukott a támadón,

aki összességében véve nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az Anfield Roadon.

Bienvenido, Darwin Nunez 🤩💙 pic.twitter.com/zm6DZe7D8x — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Nunez az elmúlt három szezonban 143 mérkőzésen 40 gólt és 26 gólpasszt adott, azonban a Liverpool vezetői ennél sokkal többet vártak tőle.

Leginkább a pocsék helyzetkihasználása okozott fejtörést Arne Slot vezetőedzőnek, a rengeteg kihagyott ziccer pedig egyáltalán nem tett jót a dél-amerikai csatár önbizalmának.

Nunez a legerősebb szaúdi együtteshez került, amelynél Simone Inzaghi lesz az edzője, és olyan csapattársai lesznek, mint Theo Hernandez, Joao Cancelo, Ruben Neves, vagy éppen Malcom. Ettől függetlenül a néhány éve még óriási tehetségnek tartott uruguayi támadónak már kevés esélye maradt arra, hogy visszatérjen Európába és újra a legmagasabb szinten futballozzon, persze anyagilag biztosan rendkívül jól járt a váltással.

