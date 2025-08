A 23 éves, korábbi U21-es válogatott futballista Szolnokon született, majd a Puskás Akadémiában nevelkedett, ott is mutatkozott be a felnőttek között. A gyors, technikás szélső tavaly nyár óta erősítette a Maribort, amelyben a mostani idényben is pályára lépett bajnoki találkozón és Konferencia-liga-selejtezőkön, a Paksi FC ellen is. A Debrecenbe igazoló Komáromi György eddig 100 NB I-es mérkőzésén 17 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, a szlovén élvonalban 21 összecsapáson egyszer talált be.

Komáromi György Debrecenbe igazolt

Fotó: dvsc.hu/YouTube

A Debrecen gyerekkora kedvenc csapata

„Szerettem volna valami új lehetőséget, mert a Mariborban nem éreztem olyan jól magam. A Debrecen adott egy olyan lehetőséget, amivel élnem kellett. Ez gyerekkorom legnagyobb csapata, majdhogynem rajtuk nőttem fel. Itt lakom, nem messze Szolnok, úgyhogy Debrecen nincs annyira messze. Amikor a Bajnokok Ligájában szerepeltek, akkor kiskoromban az apukámmal és a családdal néztük őket” – mondta a debreceni klub honlapjának Komáromi György, akire remek benyomást tett a csapat.

Komáromi György elmondta, hogy nagyon bizakodó a csapattal és magával kapcsolatban is. Azt várja, hogy a Debrecen visszatérjen a régi útjára. A 23 éves szélső megnézte a hétvégi Zalaegerszeg elleni találkozót, tetszett neki a Loki támadójátéka, ami fekszik a személyiségének.