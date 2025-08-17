Live
Meglepetéssel zárult a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának keleti rangadója. A mérkőzés előtt még nyeretlen Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Debrecent, amely ezzel elveszítette veretlenségét.

A még veretlen Debrecen az idén még nyeretlen Nyíregyházát fogadta vasárnap délután a Nagyerdei Stadionban.

Debrecen, 2025. augusztus 17. Batik Bence, a DVSC (b) és Nemanja Antonov, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. augusztus 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
A debreceni Batik Bence szereli Nemanja Antonovot
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Hiába a debreceni bombagól, kikapott a Debrecen

Jobban kezdte a keleti rangadót a hazai csapat, amely a 16. percben megszerezte a vezetést, miután Szűcs Tamás bombázott a kapu bal alsó sarkába nagyjából 23 méterről. A debreceniek 20 éves játékosa szezonbeli első gólját szerezte, összességében pedig a negyedik NB I-es találatát. 

A folytatásban is a DVSC irányította a meccset, a vendégek első kaput eltalált lövésére közel félórát kellett várni, ám igazán komoly veszélyt az sem jelentett. 

A második félidőt sokkal veszélyesebben kezdte a Nyíregyháza, és rögtön a fordulás után egyenlített Edomwonyi közeli fejesével. A gólt ugyan vizsgálta a VAR, mivel a nigériai támadó mellett Hofmann esett el, de végül az az ítéletet született, hogy nem történt szabálytalanság, így a gól érvényben maradt.

Bő félórával a vége előtt csak centik hiányoztak az újabb debreceni találathoz, ám Kocsis egy szép szóló után a kapufát találta telibe. A több mint tízezer néző a folytatásban viszont nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket.

Bár végig a Debrecen irányított, és sokkal több helyzete is volt, a 90. percben mégis fordítani tudott a Szpari. Egy szögletet követően Temesvári fejesét még bravúrral védte a kapus, de a kipattanót Keita lőtte a léc alá.

A DVSC veretlensége ezzel megszakadt, miközben a Nyíregyháza megszerezte idénybeli első győzelmét és története során először nyert élvonalbeli bajnokit a Debrecen otthonában.

Fizz Liga, 4. forduló:
Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-2 (1-0)
Debrecen, v.: Bognár
gólszerzők: Szűcs T. (16.), illetve Edomwonyi (48.), A. Keita (90.)
sárga lap: Gordic (43.), Batik (81.), Djokic (90.), Szűcs (92.), illetve Jokic (33.), Evangelu (81.), Alaxai (82.)

