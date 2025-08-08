Dele Alli az utóbbi években súlyos depresszióval küzdött, így közel két évig nem is lépett pályára. A Tottenham korábbi játékosa egy interjúban elmondta, hogy altató tabletták és az alkohol rabja lett, de végül sikeresen kigyógyult függőségéből, majd tavaly decemberben került az olasz élvonalbeli Como együtteséhez.

Dele Alli a Como csapatában sem tudott formába lendülni

Dele Alli nem kell a Como csapatának

A 29 éves támadó középpályás március 15-én, az AC Milan elleni bajnokin mutatkozott be a Como együttesében. Dele Alli két év után tért vissza a pályára, de 10 perc után begyűjtött egy piros lapot, miután megtaposta honfitársát, Ruben Loftus-Cheeket. Ezt követően a 37-szeres angol válogatott futballista hétszer ülhetett le a Como kispadjára, de Cesc Fabregas vezetőedző egyszer sem küldte pályára.

A legfrissebb hírek szerint a Serie A-ban szereplő klub nem tart igényt Alli szolgálataira, akivel minden bizonnyal szerződést bont a közeljövőben,

annak ellenére, hogy 2026 nyaráig érvényes a megállapodása a csapattal.

A balhés játékos állítólag a visszavonulást is fontolgatja, ám olyan hírek is megjelentek, miszerint a skót bajnokság sztárcsapata, a Glasgow Rangers nyújthat neki mentőövet.

A még mindig csak 29 éves labdarúgó a 2010-es évek második felében a Tottenham csapatában robbant be a köztudatba, Mauricio Pochettino vezetőedző irányítása alatt vált sztárjátékossá, majd az angol válogatottban is rendszeresen számítottak rá.

Az óriási tehetségnek tartott támadó középpályás azonban később hullámvölgybe került,

majd 2022 januárjában az Evertonhoz szerződött, de itt sem tudta újjáépíteni magát, ezért a liverpooli csapat kölcsönadta a Besiktasnak, ám Alli Törökországban sem tudott maradandót alkotni. Az angol játékos az utóbbi években súlyos depresszióval küzdött, ezért sem lépett pályára két évig, amíg a Como le nem igazolta. Az olaszországi kaland is hamarosan véget ér Alli számára, aki ezzel lehet, hogy eljátszotta az utolsó esélyét arra, hogy egy európai csapatnál komolyan számoljanak vele.

