A szaúdi al-Hilal futballistája az egyik legjobb barátja volt a Liverpool közlekedési balesetben életét vesztő néhai csatárának, akivel a Wolverhampton Wanderersben csapattársak is voltak, a július 3-án elhunyt labdarúgó temetésén pedig ő volt az egyik, aki a koporsót vitte.

Diogo Jota 21-es mezszáma tovább él a portugál válogatottban

Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

Diogo Jota mezszáma nem marad gazdátlanul

„Tudjuk, mit jelentett Diogo mindannyiunk számára, és milyen hatással volt az életünkre. Minden nap tisztelni akarjuk az emlékét” – nyilatkozta Roberto Martínez szövetségi kapitány.

A Nemzetek Ligája-győztes portugálok jövő szombaton Jerevánban játszanak Örményországgal, majd három nappal később Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.

A portugál vb-selejtezős keret:

kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers)

hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

csatárok: Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr)

(MTI)