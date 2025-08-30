Live
A Puskás Arénában is feltűnik majd a 21-es mezszám a portugál válogatott elleni mérkőzésen. Kiderült ugyanis, hogy kié lesz a jövőben a közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota mezszáma a portugál labdarúgó-válogatottban. A Nemzetek Ligája címvédője szeptember 9-én játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott ellen a Puskás Arénában.

A szaúdi al-Hilal futballistája az egyik legjobb barátja volt a Liverpool közlekedési balesetben életét vesztő néhai csatárának, akivel a Wolverhampton Wanderersben csapattársak is voltak, a július 3-án elhunyt labdarúgó temetésén pedig ő volt az egyik, aki a koporsót vitte.

Diogo Jota of Portugal during the Uefa Nation League football match between Portugal and Czech Republic at Estadio Jose Alvalade in Lisbon on June 9, 2022. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto) (Photo by Valter Gouveia / NurPhoto via AFP)
Diogo Jota 21-es mezszáma tovább él a portugál válogatottban
Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

Diogo Jota mezszáma nem marad gazdátlanul

„Tudjuk, mit jelentett Diogo mindannyiunk számára, és milyen hatással volt az életünkre. Minden nap tisztelni akarjuk az emlékét” – nyilatkozta Roberto Martínez szövetségi kapitány.

A Nemzetek Ligája-győztes portugálok jövő szombaton Jerevánban játszanak Örményországgal, majd három nappal később Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.

A portugál vb-selejtezős keret:

kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers) 
hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal) 
középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City) 
csatárok: Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr)

(MTI)

