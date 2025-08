A Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szezonbeli első felkészülési mérkőzését játszotta az Anfielden. A találkozóra rendkívül érzelemdúsnak ígérkezett, ugyanis a Mersey-parti együttes először lépett pályára hazai környezetben azóta, hogy Diogo Jota, a csapat portugál támadója július 3-án meghalt egy tragikus autóbalesetben.

A Liverpool-szurkolók gyönyörűen emlékeztek meg Diogo Jotáról

Diogo Jota halála óta először játszott a Pool az Anfielden

A Liverpool hétfőn este egymás után két felkészülési mérkőzést játszott a spanyol bajnokságban szereplő Athletic Bilbao ellen.

Tudjuk, hogy ez egy érzelmes alkalom is lesz, hiszen ez lesz az első hazai mérkőzésünk azóta, hogy elveszítettük Diogót. Tudom, hogy tiszteleteteket szeretnétek kifejezni előtte, a mérkőzés alatt és utána is, és biztos vagyok benne, hogy sokat fogjuk hallani a dalát az este folyamán”

– idézik a PoolBarátok Facebook-oldalán a Liverpool edzőjét, Arne Slotot.

A holland szakember megemlítette játékosait is, aki Diogo Jota halála miatt elképesztő erőről és bátorságról tettek tanúbizonyságot. Slot hangsúlyozta, hogy elképzelni is nehéz, milyen helyzetbe kerültek, de ahogy összefogtak és ahogyan viselkedtek – a pályán és azon kívül is –, önmagukról és a klubról is tanúbizonyságot tesz.

A meccs előtt Diogo Jota falfestménye előtt is megemlékeztek a szurkolók

A Liverpool Diogo Jota tragikus halála óta három felkészülési mérkőzést játszott. Július 17-én a másodosztályban szereplő Preston csapatát győzték le 3-1-re egy zárt kapus összecsapáson, ezt követően követően jött a Hongkongban rendezett AC Milan elleni találkozó, melyen Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt, a Liverpool viszont 4-2-re kikapott. Végezetül a Liverpool a Yokohama F Marinos csapata elleni 3-1-es győzelemmel zárta ázsiai túráját.

A Liverpool este hat órás mérkőzésén a csapat peremeberei és távozó félben lévő játékosai kaptak lehetőséget, így Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik nem voltak ott a csapatban, a nyáron szerződtetett Pécsi Ármin viszont ott volt a kispadon.

Arne Slot együttese óriási lendülettel kezdte a meccset, és már a második percben megszerezte a vezetést a 16 éves Rio Ngumoha bombagóljával, majd három perccel később a tinédzser támadó átadása után az uruguayi Darwin Núnez növelte az előnyt.