Több helyen is gyászszünettel kezdődött a Premier League hétvégi nyitófordulója. A Nottingham Forest azonban közleményt adott ki, miután a Brentford elleni mérkőzés előtt egy szurkoló megzavarta Diogo Jota tiszteletére tartott megemlékezést.

A Premier League-ben szereplő klubok megállapodtak abban, hogy nyitóhétvége összes mérkőzése előtt egyperces néma csenddel adóznak a Liverpool tragikus autóbalesetben elhunyt játékosa, Diogo Jota és testvére, André Silva emlékére. Liverpoolban nem csak lelátói élőképpel készültek, de a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozó előtt és közben is felcsendült a portugál támadónak írt szurkolói dal, amelyet Mohamed Szalah is könnyek között hallgatott. Jota korábbi csapata, a Wolverhampton pedig lenyűgöző molinóval készült.

Liverpool's fans hold up cards to create a mosaic as they pay tribute to Liverpool's late Portuguese forward Diogo Jota who passed away in a car crash ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Premier League első fordulójában mindenki Diogo Jota előtt tisztelgett
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Tiszteletlen bekiabálás rontotta el Diogo Jota megemlékezését

A Nottingham Forest és a Brentford meccse előtt azonban kissé feszült volt a hangulat City Groundon, miután a kezdés előtti egy perces néma csendet egy szurkoló bekiabálása zavarta meg. A közösségi médiát bejárta egy Brentford-szurkoló által készített felvétel, amelyen az egész stadion síri csendben tiszteleg a július 3-án elhunyt portugál támadó és testvére előtt, ám a háttérből hallani lehet, amint a hazaiak egyik drukkere hangosan azt üvölti: Mi van Terry Hennessey-vel? - utalva a klub korábbi játékosára, aki a múlt héten hunyt el 82 éves korában.

@mrcombatscar Js disrespect pmo off #football @Nottingham Forest @Brentford Football Club #joya #bfc #fyp ♬ original sound - ★𝐜𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞★

A közösségi oldalakon többen is felháborodtak a férfi tiszteletlen viselkedése miatt.

„Forest-szurkolóként finoman szólva is szégyellem magam”írta egy drukker.

Közleményben reagált a Nottingham

A Nottingham Forest válasza sem késett sokat, a klub kedden közleményt adott ki, amelyben tájékoztatták a szurkolókat, hogy a klub fontolóra vette, hogy az egykori walesi válogatott védőnek szánt megemlékezést egyidőben megtartják Jota és Silva előtti tiszteletadáskor, ám ezt az ötletet végül ezt elvetették.

„A Nottingham Forest mély fájdalommal értesült Terry Hennessey haláláról, aki klubunk igazi legendája volt, és soha nem fogjuk elfelejteni. Tudjuk, hogy sok szurkoló meglepődött, hogy nem adóztunk Terry emléke előtt a Brentford elleni mérkőzésünkkor, amikor az összes Premier League-klub Diogo Jota és Andre Silva halálát gyászolta. Fontolóra vettük, hogy ezzel egy időben lerójuk tiszteletünket egykori játékosunk előtt, de úgy éreztük, azzal nem mutattuk volna ki a teljes tiszteletünket, amit Terry, vagy Diogo Jota és Andre Silva megérdemel. Terry Hennessey emlékére augusztus 31-én, a West Ham United elleni hazai mérkőzésünk előtt fogunk egy perces néma csenddel tisztelegni” – áll a klub kedden kiadott közleményében.

Nuno Espírito Santo együttese, amely 3-1-es győzelemmel kezdte az angol labdarúgó-bajnokság új idényét, legközelebb majd vasárnap lép pályára az FA-kupa- és Angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace otthonában.

