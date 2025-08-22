Live
Alapítványt hoztak létre Diogo Jota, a Liverpool autóbalesetben meghalt futballistájának emlékére. A szervezet már közel 50 ezer fontot gyűjtött össze, csak hogy a jótékony célokra létrehozott rejtélyes alapítvány azóta eltűnt, a gyászoló szurkolók pénzével együtt.

Diogo Jota, aki 2020 óta játszott a tavaly angol bajnoki címet nyert Liverpoolban, július 3-án 28 évesen, autóbalesetben vesztette életét

Well-wishers look at the scarves and shirts at a memorial set up close to Anfield football ground for their Portuguese forward Diogo Jota ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. Liverpool striker Diogo Jota died along with his brother early July 3, 2025 in a road accident in northwest Spain. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Diogo Jota előtt tisztelegnek a liverpooli szurkolók
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Diogo Jota nevében próbáltak pénzt kicsalni a gyászoló szurkolóktól

A portugál támadó nevében állítólag létrehoztak egy jótékonysági alapítványt, három nappal a tragédia után, amely már közel 50 ezer fontot (közel 23 millió forint) gyűjtött össze. Ez elsőre még jól is hangzik, ám mint kiderült, az alapítvány diogojotafoundation.org nevezetű honlapja egész egyszerűen eltűnt, így vélhetően csalók állhattak a szervezet mögött – írja a Daily Mail.

A Liverpool és Jota családja tagadta, hogy bármilyen kapcsolatba állt volna az alapítvánnyal. A rejtélyes alapítvány oldalán szerepelt a Liverpool FC, az Unicef, az Allianz és a Portugál Fejlesztési Központ logója is, de a Telegraph megkeresésére az érintett szervezetek is cáfolták, hogy együttműködésben álltak volna az alapítvánnyal. Sőt a Jótékonysági Bizottság megerősítette, hogy a Diogo Jota nevében létrehozott alapítvány nem kérvényezte a regisztrációt, márpedig az Egyesült Királyságban kötelező regisztrálni egy jótékonysági szervezetet, amennyiben a bevétele meghaladja az évi 5 ezer fontot, és ha a cég székhelye Angliában vagy Walesben van bejegyezve.

A mural commemorates the late former Wolves and Liverpool player Diogo Jota near Molineux stadium in Wolverhampton, central England on August 16, 2025 ahead of the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Manchester City . (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Wolverhampton szurkolói Diogo Jota lenyűgöző falfestménye előtt
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Bár az alapítvány azt állította, hogy 25 ezer adag ételt osztottak szét rászorulók között, valamint 300 iskolás gyermeket támogattak, azonban az a tény, hogy csak kriptovalutában fogadtak el adományokat felerősítette a gyanút, hogy csalás állhat a háttérben. Ezt azonban időben sikerült észrevenni, így az alapítvány nem tudott hozzáférni a szurkolóktól kicsalt pénzhez.

„Tudomásunk van arról, hogy a NOWPayments fizetési rendszert hamis adománygyűjtési tevékenységekhez használták egy olyan alapítvány nevében, amely nem áll kapcsolatban Diogo Jota családjával. Megerősíthetem, hogy nem történt kifizetés a NOWPayments-en keresztül. Amint tudomást szereztünk az állítólagos csalásról, azonnal leállítottuk az alapítványnak nyújtott szolgáltatásainkat” – jelentette ki Kate Lifshits, a NOWPayments vezérigazgatója.

