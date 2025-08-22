Diogo Jota, aki 2020 óta játszott a tavaly angol bajnoki címet nyert Liverpoolban, július 3-án 28 évesen, autóbalesetben vesztette életét.

Diogo Jota előtt tisztelegnek a liverpooli szurkolók

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Diogo Jota nevében próbáltak pénzt kicsalni a gyászoló szurkolóktól

A portugál támadó nevében állítólag létrehoztak egy jótékonysági alapítványt, három nappal a tragédia után, amely már közel 50 ezer fontot (közel 23 millió forint) gyűjtött össze. Ez elsőre még jól is hangzik, ám mint kiderült, az alapítvány diogojotafoundation.org nevezetű honlapja egész egyszerűen eltűnt, így vélhetően csalók állhattak a szervezet mögött – írja a Daily Mail.

A Liverpool és Jota családja tagadta, hogy bármilyen kapcsolatba állt volna az alapítvánnyal. A rejtélyes alapítvány oldalán szerepelt a Liverpool FC, az Unicef, az Allianz és a Portugál Fejlesztési Központ logója is, de a Telegraph megkeresésére az érintett szervezetek is cáfolták, hogy együttműködésben álltak volna az alapítvánnyal. Sőt a Jótékonysági Bizottság megerősítette, hogy a Diogo Jota nevében létrehozott alapítvány nem kérvényezte a regisztrációt, márpedig az Egyesült Királyságban kötelező regisztrálni egy jótékonysági szervezetet, amennyiben a bevétele meghaladja az évi 5 ezer fontot, és ha a cég székhelye Angliában vagy Walesben van bejegyezve.

A Wolverhampton szurkolói Diogo Jota lenyűgöző falfestménye előtt

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Bár az alapítvány azt állította, hogy 25 ezer adag ételt osztottak szét rászorulók között, valamint 300 iskolás gyermeket támogattak, azonban az a tény, hogy csak kriptovalutában fogadtak el adományokat felerősítette a gyanút, hogy csalás állhat a háttérben. Ezt azonban időben sikerült észrevenni, így az alapítvány nem tudott hozzáférni a szurkolóktól kicsalt pénzhez.

„Tudomásunk van arról, hogy a NOWPayments fizetési rendszert hamis adománygyűjtési tevékenységekhez használták egy olyan alapítvány nevében, amely nem áll kapcsolatban Diogo Jota családjával. Megerősíthetem, hogy nem történt kifizetés a NOWPayments-en keresztül. Amint tudomást szereztünk az állítólagos csalásról, azonnal leállítottuk az alapítványnak nyújtott szolgáltatásainkat” – jelentette ki Kate Lifshits, a NOWPayments vezérigazgatója.