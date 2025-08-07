Live
Diogo Jota, a Premier League-ben szereplő Liverpool július 3-án elhunyt támadója is szerepelni fog a liga hivatalos kártyáin, melyeket a 2025/26-os szezonra adnak ki. A tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota képe még május végén került a kártyagyártócéghez, mely ezt követően azonnal küldte gyártásra a mintákat.

A Liverpoolban öt évig futballozó Diogo Jota és testvére, Andre Silva július 3-án autóbalesetben vesztették életüket a spanyolországi Zamora tartományban. A tragédia ellenére a portugál támadó ott lesz a Topps által gyártott Premier League kártyákban. 

Diogo Jota, Liverpool
Diogo Jota falfestménye előtt folyamatosan tisztelegnek a szurkolók
Fotó: Darren Staples/AFP

Diogo Jota is szerepel a Premier League hivatalos kártyáin

Ez azért történhetett meg, mert a cég által kiválasztott játékosok képeit május végéig véglegesíteni kellett, ezt követően pedig a Topps azonnal elküldte legyártatni a kártyacsomagokat. Diogo Jota ezeken a képeken már a Liverpool új Adidas-mezében szerepel, a Topps cég pedig tájékoztatta erről a Liverpoolt és elnézést kért a sajnálatos helyzet miatt. 

A Topps kollekciója augusztus 7-én kerül forgalomba az Egyesült Királyságban, a nemzetközi bemutatóra pedig augusztus 21-én kerül sor.

A kártyákhoz tízdarabos csomagokban lehet hozzájutni, ráadásul több olyan kártya is van, melyet aláírták a Premier League sztárja és korábbi legendás játékosok is. A The Athletic úgy tudja, hogy Diogo Jota is aláírt néhány kártyát.

A Liverpool hamarosan szobrot fog felállítani az Anfielden Diogo Jota emlékére, ami fiatalon elhunyt portugál támadó előtti tisztelgés központi helye lesz. A klub játékosai a 2025/26-os szezonban „Forever 20” emblémát viselnek majd mezükön és az dzsekijükön, a klub hivatalos jótékonysági alapítványa pedig egy grassroots futballprogramot indít a portugál válogatott játékos nevével. 

Fans hold up Liverpool shirts with the number 20, in memory of Liverpool's late Portuguese striker #20 Diogo Jota, during the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
A Liverpool-szurkolók sosem fogják elfelejteni Diogo Jotát
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool augusztus 15-én a Bournemouth csapatát fogadja a Premier League első fordulójában. A mérkőzés valószínűleg egyperces gyászszünettel kezdődik majd, a Liverpool-szurkolók pedig egy élőképpel készülnek Diogo Jota emlékére. 

A Liverpool a múlt hónapban bejelentette, visszavonultatta Diogo Jota 20-as mezszámát. A 28 évesen elhunyt támadó a klub színeben 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett, mellette bajnoki címet, FA-kupát és két Ligakupát nyert a csapattal.

