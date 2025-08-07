A Liverpoolban öt évig futballozó Diogo Jota és testvére, Andre Silva július 3-án autóbalesetben vesztették életüket a spanyolországi Zamora tartományban. A tragédia ellenére a portugál támadó ott lesz a Topps által gyártott Premier League kártyákban.

Diogo Jota falfestménye előtt folyamatosan tisztelegnek a szurkolók

Fotó: Darren Staples/AFP

Diogo Jota is szerepel a Premier League hivatalos kártyáin

Ez azért történhetett meg, mert a cég által kiválasztott játékosok képeit május végéig véglegesíteni kellett, ezt követően pedig a Topps azonnal elküldte legyártatni a kártyacsomagokat. Diogo Jota ezeken a képeken már a Liverpool új Adidas-mezében szerepel, a Topps cég pedig tájékoztatta erről a Liverpoolt és elnézést kért a sajnálatos helyzet miatt.

A Topps kollekciója augusztus 7-én kerül forgalomba az Egyesült Királyságban, a nemzetközi bemutatóra pedig augusztus 21-én kerül sor.

A kártyákhoz tízdarabos csomagokban lehet hozzájutni, ráadásul több olyan kártya is van, melyet aláírták a Premier League sztárja és korábbi legendás játékosok is. A The Athletic úgy tudja, hogy Diogo Jota is aláírt néhány kártyát.

A Liverpool hamarosan szobrot fog felállítani az Anfielden Diogo Jota emlékére, ami fiatalon elhunyt portugál támadó előtti tisztelgés központi helye lesz. A klub játékosai a 2025/26-os szezonban „Forever 20” emblémát viselnek majd mezükön és az dzsekijükön, a klub hivatalos jótékonysági alapítványa pedig egy grassroots futballprogramot indít a portugál válogatott játékos nevével.

A Liverpool-szurkolók sosem fogják elfelejteni Diogo Jotát

Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool augusztus 15-én a Bournemouth csapatát fogadja a Premier League első fordulójában. A mérkőzés valószínűleg egyperces gyászszünettel kezdődik majd, a Liverpool-szurkolók pedig egy élőképpel készülnek Diogo Jota emlékére.

A Liverpool a múlt hónapban bejelentette, visszavonultatta Diogo Jota 20-as mezszámát. A 28 évesen elhunyt támadó a klub színeben 182 mérkőzésen 65 gólt szerzett, mellette bajnoki címet, FA-kupát és két Ligakupát nyert a csapattal.