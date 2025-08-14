Live
A Premier League-ben szereplő Chelsea játékosai jelesre vizsgáztak sportemberségből. A londoni focicsapat játékosai ugyanis a klubvilágbajnokságon aratott sikerükkel megkeresett bónuszuk egy részét felajánlották a júliusban elhunyt Diogo Jota és André Silva családjának.

Július 3-án szörnyű tragédia rázta meg a futballvilágot, aznap ugyanis egy tragikus autóbalesetben elhunyt a Liverpool támadója, a portugál válogatott Diogo Jota, valamint a testvére, André Silva. 

Diogo Jota, LIVERPOOL, UNITED KINGDOM - JULY 21: A mural of the late Portuguese Liverpool footballer Diogo Jota and his brother Andre Silva, creates by street artist Paul Curtis and paints on the facade of a house near Anfield Stadium in Liverpool, United Kingdom on 21 July 2025. Liverpool forward Diogo Jota and his brother died in a car crash in Spain on July 3, 2025, sparking widespread grief just after the Portugal star had got married. Giannis Alexopoulos / Anadolu (Photo by Giannis Alexopoulos / Anadolu via AFP)
Diogo Jota és André Silva liverpooli falfestménye
Fotó: Giannis Alexopoulos/Anadolu via AFP

A tragédia után a teljes futballtársadalom összefogott, a Liverpool csapatánál pedig visszavonultatták a portugál támadó által viselt 20-as mezszámot is. 

Diogo Jota családjának segítenek a Chelsea játékosai

Most a Chelsea játékosai tettek elképesztő gesztus, ugyanis a londoni csapat játékosai úgy döntöttek, hogy a klubvilágbajnokságon aratott győzelmükért kapott bónusz egy részét felajánlják Diogo Jota és André Silva családjának. 

A The Athletic azt írja, hogy a Chelsea a becslések szerint 114,6 millió dollárt keresett a FIFA által életre hívott klubvilágbajnokságon, a csapat ezt követően 15,5 millió dolláros bónuszt kapott, melyet egyenlően osztanak szét a játékosok között. A londoni klub és a játékosok közösen döntöttek arról, hogy ugyanekkora összeget fizessenek ki Diogo Jota családjának.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: Chelsea’s players celebrate the victory with the winner’s trophy following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between PSG and Chelsea at MetLife Stadium on July 13, 2025 in New Jersey. Mostafa Bassim / Anadolu (Photo by Mostafa Bassim / Anadolu via AFP)
A Chelsea nyerte a nyári klubvilágbajnokságot az Egyesült Államokban
Fotó: Mostafa Bassim/Anadolu via AFP

Az összeg állítólag meghaladja az 500 ezer dollárt, mielőtt az amerikai dollárról angol fontra történő átváltási költségeket, valamint a vonatkozó munkáltatói költségeket, adókat és társadalombiztosítási költségeket is levonják.

A Mersey-parti klub nemrégiben bejelentette, hogy szobrot állít az Anfield Diogo Jota emlékére, a csapat játékosai pedig a 2025/26-os szezonban a „Forever 20” feliratot viselik majd mezükön és dzsekijükön is, míg a Liverpool jótékonysági szervezete, egy futballprogramot indít a portugál válogatott játékos nevével fémjelezve.

Péntek este a bajnoki címvédő Liverpool a Bournemouth csapatát fogadja az Anfielden a Premier League nyitófordulójában. A találkozó előtt egyperces néma csenddel emlékeznek majd Diogo Jotára, a Liverpool-szurkolók pedig egy lenyűgöző élőképpel is készülnek a portugál focista tiszteletére. 

