Július 3-án szörnyű tragédia rázta meg a futballvilágot, aznap ugyanis egy tragikus autóbalesetben elhunyt a Liverpool támadója, a portugál válogatott Diogo Jota, valamint a testvére, André Silva.

Diogo Jota és André Silva liverpooli falfestménye

Fotó: Giannis Alexopoulos/Anadolu via AFP

A tragédia után a teljes futballtársadalom összefogott, a Liverpool csapatánál pedig visszavonultatták a portugál támadó által viselt 20-as mezszámot is.

Diogo Jota családjának segítenek a Chelsea játékosai

Most a Chelsea játékosai tettek elképesztő gesztus, ugyanis a londoni csapat játékosai úgy döntöttek, hogy a klubvilágbajnokságon aratott győzelmükért kapott bónusz egy részét felajánlják Diogo Jota és André Silva családjának.

A The Athletic azt írja, hogy a Chelsea a becslések szerint 114,6 millió dollárt keresett a FIFA által életre hívott klubvilágbajnokságon, a csapat ezt követően 15,5 millió dolláros bónuszt kapott, melyet egyenlően osztanak szét a játékosok között. A londoni klub és a játékosok közösen döntöttek arról, hogy ugyanekkora összeget fizessenek ki Diogo Jota családjának.

A Chelsea nyerte a nyári klubvilágbajnokságot az Egyesült Államokban

Fotó: Mostafa Bassim/Anadolu via AFP

Az összeg állítólag meghaladja az 500 ezer dollárt, mielőtt az amerikai dollárról angol fontra történő átváltási költségeket, valamint a vonatkozó munkáltatói költségeket, adókat és társadalombiztosítási költségeket is levonják.

A Mersey-parti klub nemrégiben bejelentette, hogy szobrot állít az Anfield Diogo Jota emlékére, a csapat játékosai pedig a 2025/26-os szezonban a „Forever 20” feliratot viselik majd mezükön és dzsekijükön is, míg a Liverpool jótékonysági szervezete, egy futballprogramot indít a portugál válogatott játékos nevével fémjelezve.

Péntek este a bajnoki címvédő Liverpool a Bournemouth csapatát fogadja az Anfielden a Premier League nyitófordulójában. A találkozó előtt egyperces néma csenddel emlékeznek majd Diogo Jotára, a Liverpool-szurkolók pedig egy lenyűgöző élőképpel is készülnek a portugál focista tiszteletére.