Július 3-án Diogo Jota, a Liverpool portugál támadója a testvérével, André Silvával az A52-es autópályán haladt Zamora tartományban, azonban az autó egyik kereke előzés közben defektet kapott, ami a jármű irányíthatatlanná válásához vezetett.

Wolverhamptonban is minden Diogo Jotáról szól

Fotó: Darren Staples/AFP

A baleset következtében a jármű felborult és kigyulladt, Jota és testvére pedig a helyszínen életüket vesztették. A tragédia azért is különösen fájdalmas, mivel Jota nemrégiben házasodott, a felesége pedig egyedül maradt a három gyermekével.

Diogo Jota előtt tisztelegtek a Wolves-szurkolók

A tragédia óta szerte a világban tisztelegnek Diogo Jota emléke előtt, péntek este a Liverpool-Bournemouth meccs előtt egy hatalmas élőképet jelenítettek meg a szurkolók a portugál támadó tiszteletére. Szombaton aztán Jota korábbi klubjának, a Wolverhampton Wanderersnek a szurkolói is lerótták a tiszteletüket.

A Manchester City elleni találkozó előtt a szurkolók kifeszítettek egy hatalmas drapériát a Molineux Stadionban, amely Diogo Jotát ábrázolta Wolverhampton mezben, alatta pedig a következő szöveg volt olvasható:

A Wolves-szurkolók ezzel a képpek tisztelegtek Diogo Jota emléke előtt

Fotó: Darren Staples/AFP

„Emlékezni fogunk rád, amikor aranymezőkön jársz.”

Diogo Jota 2017 nyarán igazolt az Atlético Madridtól a Wolverhampton Wanderersbe. 131 meccsen 44 gólt lőtt és 19 gólpasszt adott a klub színeiben, mielőtt 2020 szeptemberében Liverpoolba igazolt volna.