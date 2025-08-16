Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombat este az angol bajnokság első fordulójában a Wolverhampton Wanderers a Manchester Cityt fogadta a Molineux Stadionban. A találkozó előtt a Wolves-szurkolók egy csodálatos drapériával tisztelegtek a klub korábbi játékosa, a portugál Diogo Jota előtt, aki július 3-án szenvedett tragikus autóbalesetet testvérével, André Silvával együtt.

Július 3-án Diogo Jota, a Liverpool portugál támadója a testvérével, André Silvával az A52-es autópályán haladt Zamora tartományban, azonban az autó egyik kereke előzés közben defektet kapott, ami a jármű irányíthatatlanná válásához vezetett. 

Diogo Jota, A mural commemorates the late former Wolves and Liverpool player Diogo Jota near Molineux stadium in Wolverhampton, central England on August 16, 2025 ahead of the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Manchester City . (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Wolverhamptonban is minden Diogo Jotáról szól
Fotó: Darren Staples/AFP

A baleset következtében a jármű felborult és kigyulladt, Jota és testvére pedig a helyszínen életüket vesztették. A tragédia azért is különösen fájdalmas, mivel Jota nemrégiben házasodott, a felesége pedig egyedül maradt a három gyermekével. 

Diogo Jota előtt tisztelegtek a Wolves-szurkolók

A tragédia óta szerte a világban tisztelegnek Diogo Jota emléke előtt, péntek este a Liverpool-Bournemouth meccs előtt egy hatalmas élőképet jelenítettek meg a szurkolók a portugál támadó tiszteletére. Szombaton aztán Jota korábbi klubjának, a Wolverhampton Wanderersnek a szurkolói is lerótták a tiszteletüket. 

A Manchester City elleni találkozó előtt a szurkolók kifeszítettek egy hatalmas drapériát a Molineux Stadionban, amely Diogo Jotát ábrázolta Wolverhampton mezben, alatta pedig a következő szöveg volt olvasható: 

The teams perform a tribute to late Liverpool player Diogo Jota ahead of the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Manchester City at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on August 16, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Wolves-szurkolók ezzel a képpek tisztelegtek Diogo Jota emléke előtt
Fotó: Darren Staples/AFP

„Emlékezni fogunk rád, amikor aranymezőkön jársz.”

Diogo Jota 2017 nyarán igazolt az Atlético Madridtól a Wolverhampton Wanderersbe. 131 meccsen 44 gólt lőtt és 19 gólpasszt adott a klub színeiben, mielőtt 2020 szeptemberében Liverpoolba igazolt volna. 

  • kapcsolódó cikkek:
A Liverpool nyert, de Szalah könnyek között ment le a pályáról – videó
Liverpoolban nem felejtenek, róla fog szólni az egész szezon
Diogo Jota halála után hihetetlen dolgot tettek a Chelsea játékosai
A Liverpool elárulta, mire költi a Diogo Jota mezeladásokból befolyt pénzt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!