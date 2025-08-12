Live
A szlovén Rudi Pozeg Vancas és a bosnyák Sinisa Sanicanin szabadlistára került a labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr csapatánál. Kovács Zoltán meg is indokolta, miért döntött így a Diósgyőr.

A Diósgyőr honlapjának keddi híradása szerint a továbbiakban nem számít a két futballista játékára, és megfelelő ajánlat esetén távozhatnak a csapattól.

Miskolc, 2025. február 15. Rudi Pozeg Vancas, a Diósgyőr (b) és Kovács Milán, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri stadionban 2025. február 15-én. A Nyíregyháza 2-1-re győzött. MTI/Vajda János
Rudi Pozeg Vancas (pirosban), amikor lehetőséget kapott, harcolt a Diósgyőr sikeréért
MTI/Vajda János

Kovács Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutna Pozeg Vancas és Sanicanin, ezért nem gördítenek akadályt a távozásuk elé.

Ezért küldi el Pozeg Vancast a Diósgyőr

„Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nemcsak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is” – fűzte hozzá.

Az egyszeres szlovén válogatott támadó középpályás Pozeg Vancas a feljutást követően érkezett Diósgyőrbe, azóta 57 bajnoki és hat Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. A statisztikák szerint magyarországi tartózkodása során 10 gólt és 15 gólpasszt jegyzett. A 23-szoros bosnyák hátvéd Sanicanin egy éve lett a DVTK játékosa, azóta 29 bajnoki és két kupamérkőzésen szerepelt a csapatban.

 

