A Diósgyőr honlapjának keddi híradása szerint a továbbiakban nem számít a két futballista játékára, és megfelelő ajánlat esetén távozhatnak a csapattól.

Rudi Pozeg Vancas (pirosban), amikor lehetőséget kapott, harcolt a Diósgyőr sikeréért

MTI/Vajda János

Kovács Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutna Pozeg Vancas és Sanicanin, ezért nem gördítenek akadályt a távozásuk elé.

„Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nemcsak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is” – fűzte hozzá.

Az egyszeres szlovén válogatott támadó középpályás Pozeg Vancas a feljutást követően érkezett Diósgyőrbe, azóta 57 bajnoki és hat Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. A statisztikák szerint magyarországi tartózkodása során 10 gólt és 15 gólpasszt jegyzett. A 23-szoros bosnyák hátvéd Sanicanin egy éve lett a DVTK játékosa, azóta 29 bajnoki és két kupamérkőzésen szerepelt a csapatban.