A két borsodi együttes először csapott össze az élvonalban. Az újonc vendégek pont nélkül álltak a mérkőzés előtt, ezzel az utolsó helyet foglalták el, a Diósgyőrnek pedig két vereség mellett egy döntetlenje volt, és csak a vendégét előzte meg. Első élvonalbeli pontját ugyan megszerezte a Kazincbarcika, ezzel is maradt azonban a tabella alján.

Diósgyőrben szerezte meg első NB I-es pontját a Kazincbarcika

Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

Szürreális jelent után két perc alatt sokkolta a Diósgyőrt az újonc

Harmincnégy fokban kezdődött a találkozó, melyből még nem telt el húsz másodperc, amikor a hazai kapus, Megyeri Gábor rosszul kezelt le egy hazaadást, a labda elpattant tőle, és csak úgy tudott menteni Slogar elől, hogy közben szabálytalankodott. Mozdulata sárga lapot ért, illetve büntetőhöz jutott a Kazincbarcika. A VAR-vizsgálat után Sós állt a labda mögé, de bal alsó sarokba tartó lövését - nagy hibáját javítva - kivédte a hazai kapus.

A rossz kezdés után valamelyest magára talált a DVTK, az első negyedóra elteltével mégis a vendég együttes szerzett vezetést: pontos passzolgatás után Baranyai cselezett be jobbról a tizenhatoson belülre, majd ballal a hosszú oldalba tekert. Két perccel később már két góllal vezetett a Kazincbarcika, Meschak ugrott ki jó ütemben, elhúzta a labdát az elvetődő Megyeri mellett, és balra kisodródva okosan a kapuba emelt.

Ezt követően jobbára a mezőnyben folyt a játék, a DVTK némi mezőnyfölényben volt, de helyzeteket nem tudott kialakítani. A hazai csapatot hangos fütty kísérte az öltözőbe az első félidő végén.

Későn ébredt, de pontot mentett a DVTK

A 60. perc előtt már négy helyen változtatott a DVTK összeállításán Vladimir Radenkovic, de a hazaiak játéka nem vált hatékonyabbá. Próbált nyomást helyezni a Kazincbarcikára a Diósgyőr, a vendégek azonban sokáig különösebb megerőltetés nélkül őrizték előnyüket. Egy kontratámadás végén aztán Babos húszméteres lövéssel szépített.

A váratlanul esett góltól nem jött lendületbe a vendéglátó csapat, a ráadásban azonban Baranyai egy kapu előtti kavarodásban elkaszálta Gerát, a megítélt büntetőt pedig Saponjic értékesítette. A DVTK gyenge játékkal mentett pontot.