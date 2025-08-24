Az olasz válogatott Gianluigi Donnarumma az európai Szuperkupa-döntő előtt került ki a Paris Saint-Germain keretéből, és azóta sem kapott szerepet a francia sztárcsapatban.
A PSG kapuját most már a Lille-től 40 millió euróért igazolt Lucas Chevalier védi, Donnarumma pedig péntek este sírva búcsúzott a párizsi közönségtől.
A 26 éves olasz válogatott kapusnak azért kellett távoznia a párizsi csapattól, mert a lábbal való játék finoman szólva sem tartozik az erősségei közé, a vezetőedző Luis Enrique azonban olyan kapust akart, akit be lehet vonni a labdakihozatalokba.
A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni”
– mondta a spanyol edző, akinek a döntését a PSG támogatta.
Az olasz kapus helyzete azonban megoldódni látszódik, ugyanis Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Gianluigi Donnarumma a személyes feltételek tekintve mindenben megállapodott a Manchester Cityvel, és nagyon szeretne Pep Guardiola csapatában játszani.
Romano hangsúlyozta, hogy Donnarumma vételára körülbelül 50 millió euró körül mozog majd, azonban az olasz kapus leigazolásához arra is szükség van, hogy a City brazil válogatott kapusa, Ederson Moraes távozzon a klubtól.
A 31 éves kapusért a török Galatasaray 3 millió eurót ajánlott a Manchester Citynek, azonban az angol csapat legalább 10 millió eurót szeretne a játékosért, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a klubbal.