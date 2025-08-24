Live
Gianluigi Donnarumma, a BL-címvédő Paris Saint-Germain kegyvesztett kapusa hamarosan a Manchester City játékosa lehet. Az Európa-bajnok Donnarumma állítólag a személyes feltételekben már megegyezett a manchesteri klubbal, már csak a két csapatnak kell dűlőre jutnia a kapus vételárát illetően.

Az olasz válogatott Gianluigi Donnarumma az európai Szuperkupa-döntő előtt került ki a Paris Saint-Germain keretéből, és azóta sem kapott szerepet a francia sztárcsapatban. 

Donnarumma, Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper #01 Gianluigi Donnarumma cheers supporters as the club celebrates the 20242025 season's trophies (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, the UEFA Champions League) and the UEFA Super Cup trophy, after the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Angers SCO at the Parc des Princes Stadium in Paris on August 22, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Donnarumma legendaként távozott Párizsból
Fotó: Franck Fife/AFP

A PSG kapuját most már a Lille-től 40 millió euróért igazolt Lucas Chevalier védi, Donnarumma pedig péntek este sírva búcsúzott a párizsi közönségtől. 

Donnarumma Manchesterbe tart

A 26 éves olasz válogatott kapusnak azért kellett távoznia a párizsi csapattól, mert a lábbal való játék finoman szólva sem tartozik az erősségei közé, a vezetőedző Luis Enrique azonban olyan kapust akart, akit be lehet vonni a labdakihozatalokba. 

A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni” 

– mondta a spanyol edző, akinek a döntését a PSG támogatta.

Az olasz kapus helyzete azonban megoldódni látszódik, ugyanis Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Gianluigi Donnarumma a személyes feltételek tekintve mindenben megállapodott a Manchester Cityvel, és nagyon szeretne Pep Guardiola csapatában játszani. 

Romano hangsúlyozta, hogy Donnarumma vételára körülbelül 50 millió euró körül mozog majd, azonban az olasz kapus leigazolásához arra is szükség van, hogy a City brazil válogatott kapusa, Ederson Moraes távozzon a klubtól. 

A 31 éves kapusért a török Galatasaray 3 millió eurót ajánlott a Manchester Citynek, azonban az angol csapat legalább 10 millió eurót szeretne a játékosért, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a klubbal. 

