Az olasz válogatott Gianluigi Donnarumma az európai Szuperkupa-döntő előtt került ki a Paris Saint-Germain keretéből, és azóta sem kapott szerepet a francia sztárcsapatban.

Donnarumma legendaként távozott Párizsból

Fotó: Franck Fife/AFP

A PSG kapuját most már a Lille-től 40 millió euróért igazolt Lucas Chevalier védi, Donnarumma pedig péntek este sírva búcsúzott a párizsi közönségtől.

Donnarumma Manchesterbe tart

A 26 éves olasz válogatott kapusnak azért kellett távoznia a párizsi csapattól, mert a lábbal való játék finoman szólva sem tartozik az erősségei közé, a vezetőedző Luis Enrique azonban olyan kapust akart, akit be lehet vonni a labdakihozatalokba.

A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni”

– mondta a spanyol edző, akinek a döntését a PSG támogatta.

Az olasz kapus helyzete azonban megoldódni látszódik, ugyanis Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a Gianluigi Donnarumma a személyes feltételek tekintve mindenben megállapodott a Manchester Cityvel, és nagyon szeretne Pep Guardiola csapatában játszani.

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

Romano hangsúlyozta, hogy Donnarumma vételára körülbelül 50 millió euró körül mozog majd, azonban az olasz kapus leigazolásához arra is szükség van, hogy a City brazil válogatott kapusa, Ederson Moraes távozzon a klubtól.

A 31 éves kapusért a török Galatasaray 3 millió eurót ajánlott a Manchester Citynek, azonban az angol csapat legalább 10 millió eurót szeretne a játékosért, akinek jövő nyáron jár le a szerződése a klubbal.