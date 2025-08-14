Live
Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Gianluigi Donnarumma egyszerre a modern futball egyik legnagyobb kapustehetsége és az egyik legellentmondásosabb figurája. A Milanban bálvány volt, majd árulónak nevezték. Párizsban BL-hősből feleslegessé váló sztár lett, és most újra döntés előtt áll. Donnarumma biztosan távozik Párizsból, új fejezet kezdődhet az életében. Ami biztos: az Európa Liga-győztes Tottenham elleni szerdai, udinei Szuperkupa-döntőre már a PSG keretébe sem került be.

A történet mesébe illően indult: 2015. október 25-én, mindössze 16 évesen Donnarumma debütált az AC Milan első csapatában a Sassuolo elleni Serie A-meccsen, és rögtön győzelemhez segítette csapatát. Szinisa Mihajlovics edző így kommentálta a fiatal kapus bemutatkozását: „Nem a kort nézem, hanem hogy jó-e vagy sem. És Gigio bizonyította, hogy már most van megfelelő tudása és érettsége, hogy megbízhassak benne” - idézte annak idején Mihajlovicsot a Sky Sport Italia.

AC Milan's Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumm reacts during the International Champions Cup football match between AC Milan and Real Madrid in Shanghai on July 30, 2015. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo by JOHANNES EISELE / AFP) Donnarumma
Donnarumma jó tíz éve óriási tehetségként robbant be
Fotó: JOHANNES EISELE / AFP

A San Siróban hamar kedvenccé vált, a közönség rendre a nevét („Gigio, Gigio”) skandálta, és transzparenseken ünnepelte.

Minden alkalommal, amikor Gigio a kapuba áll, azt érezzük, hogy egy új korszak kezdődik a Milan számára. Ő nem csupán kapus, hanem remény és jövő egy személyben

– így gondolkodtak a szurkolók a tinikapusról a Corriere dello Sportban megjelent nyilatkozat szerint.

Donnarummából Dollarumma

A következő szezonokban megmutatta a kivételes képességeit, és a Serie A egyik legkiemelkedőbb tinédzser játékosává vált. Ám 2017-ben a szerződéshosszabbítás körüli huzavona feszültséget szült, amit tovább árnyékolt, hogy Gianluigi testvérét, Antonio Donnarummát is szerződtette a klub – harmadik számú kapus létére magas fizetéssel. Sok szurkoló ezt nepotizmusnak értékelte.

Az U21-es Eb-n a dánok elleni mérkőzésen az olasz szurkolók hamis bankjegyeket dobáltak a kapu mögé, és „Dollarumma”-ként gúnyolták, jelezve elégedetlenségüket.

Donnarumma később így fogalmazott:

Sajnálom a szurkolókat, nem akartam elárulni őket.

Paolo Maldini, az akkori technikai igazgató diplomatikusan védelmébe vette: „Gigio egy jó ember, tele érzelmekkel… Egy ideális világban a szenvedély lenne az egyetlen motiváció.”

Gianluigi Donnarumma of Milan and his brother Antonio Donnarumma of Milan during the Serie A match between SPAL and AC Milan at Paolo Mazza Stadium, Ferrara, Italy on 10 February 2018. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
Messze elért a keze: a bátyjának, Antoniónak (j) is igyekezett helyet biztosítani a Milanban
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A triplázó párizsi hőst új kihívások várják

2021-ben Donnarumma ingyen érkezett a PSG-hez, ahol kezdetben újra a reflektorfénybe került. A foci-Eb utáni teljesítményével a L’Équipe Európa legjobb kapusaként ünnepelte:

Ő nem csupán kapus, hanem a végletekig nyugodt vezéregyéniség, aki higgadt döntéseivel megnyerte az Európa-bajnokságot Olaszországnak

– írta róla a francia lap.

Ám nem minden ment simán: 2022-ben a BL nyolcaddöntőjében, a Real Madrid ellen elkövetett hibája után hetekig támadták a francia és olasz sajtóban. Donnarumma nyíltan vállalta tévedését: „Több nyugalomra és helyezkedésre lett volna szükség. Ilyen téttel a szíved mélyén tudod, hogy minden kis döntés számít.”

2023 decemberében a Le Havre ellen piros lapot kapott egy rosszul időzített kifutás miatt, amit az Eurosport Italia „tankönyvi hibának” nevezett. Mégis, Luis Enrique kiállt mellette: „Bízom a játékosaimban. Gigio nagy ember a pályán és azon kívül is, ami néha a legfontosabb.”

De idén is volt egy nagy visszhangot kiváltó eset. A 2025-ös klubvilágbajnokság negyeddöntőjében Gianluigi Donnarumma és Jamal Musiala szerencsétlenül ütközött, amikor a francia kapus rohant ki a labdáért. A német középpályás bal bokáján súlyos, a nézők számára is sokkoló sérülést szenvedett – megsérültek a bokaszalagjai, valamint a szárkapocscsontja is repedt. A jelenet felháborodást keltett: Manuel Neuer újra és újra „felesleges kockázatvállalással” vádolta Donnarummát, míg Luis Enrique megerősítette, hogy nem történt szándékosság.

Donnarumma láthatóan megrendült. Sírva hagyta el a pályát, és később azt mondta: „Nagyon megviselt, soha nem akartam bántani Musialát”, az ügynöke pedig arra hívta fel a figyelmet, milyen gyorsan történt minden, és hogy Gigio érzékenyen reagált az eset után. Courtois védelmébe vette („ez sajnos benne van a játékban”), Neuer viszont élesen bírálta.

Donnarumma a kispadra száműzve

A 2024-25-ös szezon tavaszán Donnarumma ismét a világ legjobbjai közé emelkedett. Az AS szerint a Liverpool, Aston Villa és Arsenal elleni mérkőzéseken 77 százalékos védési mutatót produkált, és 0,75 kapott gól/meccs átlaggal kulcsszereplője volt a PSG történelmi triplázásának (bajnokság, kupa, BL).

Galéria: Donnarumma arcai
Fotó: AFP
1/12
Donnarumma arcai

Ennek ellenére a nyár fordulópontot hozott: a PSG 40 millió euróért szerződtette a francia válogatott Lucas Chevalier-t, és az RMC Sport szerint Luis Enrique vezetőedző nyíltan közölte Donnarummával, hogy ha marad, csak második számú kapus lesz. A spanyol Cadena SER ezt így értékelte: „A PSG megmutatta az ajtót Donnarummának.”

A transzferguru Fabrizio Romano mindehhez hozzátette:

A viszony teljesen megtört, és a PSG nem akarja, hogy Donnarumma ingyen távozzon.

A világ egyik legjobb kapusa, friss BL-győztesként és szezonhősként most a padra kényszerülne, ha nem vált klubot.

De mi lehet még a háttérben?

A francia válogatott Lucas Chevalier-t a Lille-től első számú kapusnak igazolták le. A Tottenham elleni Szuperkupa-döntős keretből is kimaradt Donnarumma, ezzel is már jelezték, hogy nem rá építenék a csapatot. A webfootballclub.fr úgy tudja, a szerződéshosszabbítás is megfeneklett: Donnarumma fix, évi 12 millió eurós (4,8 millárd forint) bért követelt, míg a PSG teljesítményalapú szerződést ajánlott, ráadásul Enrique olyan kapust akart, akinek jobb a lábmunkája és labdakihozatalban is többet nyújt. Ebben Chevalier előrébb jár. 

Miben zseni, és miben nem az?

Donnarummát fizikai adottságai (196 centi magas), reflexei és vonalon mutatott dominanciája miatt a Buffon-utódok között emlegetik. A tizenegyespárbajokban mutatott higgadtsága és pszichológiai fölénye kiemelkedő, elég csak a 2021-es Eb döntőjére gondolni. A StatMuse és a FootyStats szerint a Ligue 1-ben is 70 százalék fölötti védési százalékot mutatott be.

(FILES) Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper #99 Gianluigi Donnarumma eyes the ball during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Olympique Lyonnais (Lyon) at the Parc des Princes stadium in Paris on April 21, 2024. European champions Paris Saint-Germain have reached agreement with Lille to sign highly-rated goalkeeper Lucas Chevalier, a source close to the negotiations told AFP on August 8, 2025. The move is likely to pose questions over the future of Italian international 'keeper Gianluigi Donnarumma at Paris Saint-Germain (PSG). (Photo by Franck FIFE / AFP)
A világ egyik legjobbja – elképesztő fizetési igényekkel
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Viszont a francia sajtó – köztük a Le Parisien – rendszeresen bírálja a labdakihozatalát és a presszing alatti döntéshozatalát. Hajlamos a kockázatos kilépésekre – a Le Havre elleni piros lap ennek az iskolapéldája. Mentálisan sem mindig acélos: egy-egy hiba után a média nyomása alatt a teljesítménye látványosan képes ingadozni.

Hogyan tovább?

Gianluigi Donnarumma már bizonyította, hogy képes a világ legjobbjai közé emelkedni, és a pályája legjobb évei még előtte állnak. Most azonban nehéz döntés előtt áll: elfogadja-e a másodhegedűs szerepét a PSG-ben, vagy új kihívásokat keres egy másik nagy klubnál, ahol ismét a reflektorfény középpontjába kerülhet.

A The Sun szerint a Manchester United és a Chelsea is figyeli, és Fabrizio Romano is megerősítette: a klub nem engedi, hogy ingyen távozzon, így a nyári vagy téli eladás szinte biztos. Fiatal kora, tapasztalata és eddigi trófeái miatt Donnarumma jövője továbbra is ígéretes. A kérdés csupán az, hogy képes lesz-e megtalálni az egyensúlyt a zseniális képességei és a körülötte lévő kihívások között.

Luis Enrique, a PSG vezetőedzője elmondta, az ő döntse volt, hogy Donnarumma kikerüljön a keretből, ebben pedig a PSG teljes mértékben támogatta. Donnarumma sorsát tehát Luis Enrique döntése pecsételte meg. Az Eb-győztes olasz sztárkapus a közösségi médiában tett közzé nemrég egy levelet, amelyben csalódottságát fejezte ki, mert elmondása szerint a kezdetektől fogva mindent megtett a PSG sikereiért, ám valaki úgy döntött, hogy ő már többé nem lehet tagja ennek a csapatnak.

Luis Enrique is megszólalt Donnarumma ügyében, és azt mondta, „más profilú kapust” keresett. „A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni” – mondta a keddi sajtótájékoztatón a spanyol edző.

Donnarumma a bejegyzésében arról is szót ejtett, hogy nem tudja, játszhat-e még valaha a PSG-ben, pedig szeretne elbúcsúzni a szurkolóktól. Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, de állítólag megromlott a viszonya a vezetőséggel, ezért sem lehet maradása.

A szerda esti Tottenham elleni meccsen a 23 éves Lucas Chevalier védett, aki nem mindig volt a helyzet magaslatán, de a PSG 0-2-ről visszajöt, majd a fiatal kapus segítsgével is, végül tizenegyesekkel megnyerte a Szuperkupa-döntőt.

