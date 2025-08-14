A történet mesébe illően indult: 2015. október 25-én, mindössze 16 évesen Donnarumma debütált az AC Milan első csapatában a Sassuolo elleni Serie A-meccsen, és rögtön győzelemhez segítette csapatát. Szinisa Mihajlovics edző így kommentálta a fiatal kapus bemutatkozását: „Nem a kort nézem, hanem hogy jó-e vagy sem. És Gigio bizonyította, hogy már most van megfelelő tudása és érettsége, hogy megbízhassak benne” - idézte annak idején Mihajlovicsot a Sky Sport Italia.
A San Siróban hamar kedvenccé vált, a közönség rendre a nevét („Gigio, Gigio”) skandálta, és transzparenseken ünnepelte.
Minden alkalommal, amikor Gigio a kapuba áll, azt érezzük, hogy egy új korszak kezdődik a Milan számára. Ő nem csupán kapus, hanem remény és jövő egy személyben
– így gondolkodtak a szurkolók a tinikapusról a Corriere dello Sportban megjelent nyilatkozat szerint.
A következő szezonokban megmutatta a kivételes képességeit, és a Serie A egyik legkiemelkedőbb tinédzser játékosává vált. Ám 2017-ben a szerződéshosszabbítás körüli huzavona feszültséget szült, amit tovább árnyékolt, hogy Gianluigi testvérét, Antonio Donnarummát is szerződtette a klub – harmadik számú kapus létére magas fizetéssel. Sok szurkoló ezt nepotizmusnak értékelte.
Az U21-es Eb-n a dánok elleni mérkőzésen az olasz szurkolók hamis bankjegyeket dobáltak a kapu mögé, és „Dollarumma”-ként gúnyolták, jelezve elégedetlenségüket.
Donnarumma később így fogalmazott:
Sajnálom a szurkolókat, nem akartam elárulni őket.
Paolo Maldini, az akkori technikai igazgató diplomatikusan védelmébe vette: „Gigio egy jó ember, tele érzelmekkel… Egy ideális világban a szenvedély lenne az egyetlen motiváció.”
2021-ben Donnarumma ingyen érkezett a PSG-hez, ahol kezdetben újra a reflektorfénybe került. A foci-Eb utáni teljesítményével a L’Équipe Európa legjobb kapusaként ünnepelte:
Ő nem csupán kapus, hanem a végletekig nyugodt vezéregyéniség, aki higgadt döntéseivel megnyerte az Európa-bajnokságot Olaszországnak
– írta róla a francia lap.
Ám nem minden ment simán: 2022-ben a BL nyolcaddöntőjében, a Real Madrid ellen elkövetett hibája után hetekig támadták a francia és olasz sajtóban. Donnarumma nyíltan vállalta tévedését: „Több nyugalomra és helyezkedésre lett volna szükség. Ilyen téttel a szíved mélyén tudod, hogy minden kis döntés számít.”
2023 decemberében a Le Havre ellen piros lapot kapott egy rosszul időzített kifutás miatt, amit az Eurosport Italia „tankönyvi hibának” nevezett. Mégis, Luis Enrique kiállt mellette: „Bízom a játékosaimban. Gigio nagy ember a pályán és azon kívül is, ami néha a legfontosabb.”
De idén is volt egy nagy visszhangot kiváltó eset. A 2025-ös klubvilágbajnokság negyeddöntőjében Gianluigi Donnarumma és Jamal Musiala szerencsétlenül ütközött, amikor a francia kapus rohant ki a labdáért. A német középpályás bal bokáján súlyos, a nézők számára is sokkoló sérülést szenvedett – megsérültek a bokaszalagjai, valamint a szárkapocscsontja is repedt. A jelenet felháborodást keltett: Manuel Neuer újra és újra „felesleges kockázatvállalással” vádolta Donnarummát, míg Luis Enrique megerősítette, hogy nem történt szándékosság.
Donnarumma láthatóan megrendült. Sírva hagyta el a pályát, és később azt mondta: „Nagyon megviselt, soha nem akartam bántani Musialát”, az ügynöke pedig arra hívta fel a figyelmet, milyen gyorsan történt minden, és hogy Gigio érzékenyen reagált az eset után. Courtois védelmébe vette („ez sajnos benne van a játékban”), Neuer viszont élesen bírálta.
A 2024-25-ös szezon tavaszán Donnarumma ismét a világ legjobbjai közé emelkedett. Az AS szerint a Liverpool, Aston Villa és Arsenal elleni mérkőzéseken 77 százalékos védési mutatót produkált, és 0,75 kapott gól/meccs átlaggal kulcsszereplője volt a PSG történelmi triplázásának (bajnokság, kupa, BL).
Ennek ellenére a nyár fordulópontot hozott: a PSG 40 millió euróért szerződtette a francia válogatott Lucas Chevalier-t, és az RMC Sport szerint Luis Enrique vezetőedző nyíltan közölte Donnarummával, hogy ha marad, csak második számú kapus lesz. A spanyol Cadena SER ezt így értékelte: „A PSG megmutatta az ajtót Donnarummának.”
A transzferguru Fabrizio Romano mindehhez hozzátette:
A viszony teljesen megtört, és a PSG nem akarja, hogy Donnarumma ingyen távozzon.
A világ egyik legjobb kapusa, friss BL-győztesként és szezonhősként most a padra kényszerülne, ha nem vált klubot.
A francia válogatott Lucas Chevalier-t a Lille-től első számú kapusnak igazolták le. A Tottenham elleni Szuperkupa-döntős keretből is kimaradt Donnarumma, ezzel is már jelezték, hogy nem rá építenék a csapatot. A webfootballclub.fr úgy tudja, a szerződéshosszabbítás is megfeneklett: Donnarumma fix, évi 12 millió eurós (4,8 millárd forint) bért követelt, míg a PSG teljesítményalapú szerződést ajánlott, ráadásul Enrique olyan kapust akart, akinek jobb a lábmunkája és labdakihozatalban is többet nyújt. Ebben Chevalier előrébb jár.
Donnarummát fizikai adottságai (196 centi magas), reflexei és vonalon mutatott dominanciája miatt a Buffon-utódok között emlegetik. A tizenegyespárbajokban mutatott higgadtsága és pszichológiai fölénye kiemelkedő, elég csak a 2021-es Eb döntőjére gondolni. A StatMuse és a FootyStats szerint a Ligue 1-ben is 70 százalék fölötti védési százalékot mutatott be.
Viszont a francia sajtó – köztük a Le Parisien – rendszeresen bírálja a labdakihozatalát és a presszing alatti döntéshozatalát. Hajlamos a kockázatos kilépésekre – a Le Havre elleni piros lap ennek az iskolapéldája. Mentálisan sem mindig acélos: egy-egy hiba után a média nyomása alatt a teljesítménye látványosan képes ingadozni.
Gianluigi Donnarumma már bizonyította, hogy képes a világ legjobbjai közé emelkedni, és a pályája legjobb évei még előtte állnak. Most azonban nehéz döntés előtt áll: elfogadja-e a másodhegedűs szerepét a PSG-ben, vagy új kihívásokat keres egy másik nagy klubnál, ahol ismét a reflektorfény középpontjába kerülhet.
A The Sun szerint a Manchester United és a Chelsea is figyeli, és Fabrizio Romano is megerősítette: a klub nem engedi, hogy ingyen távozzon, így a nyári vagy téli eladás szinte biztos. Fiatal kora, tapasztalata és eddigi trófeái miatt Donnarumma jövője továbbra is ígéretes. A kérdés csupán az, hogy képes lesz-e megtalálni az egyensúlyt a zseniális képességei és a körülötte lévő kihívások között.
Luis Enrique, a PSG vezetőedzője elmondta, az ő döntse volt, hogy Donnarumma kikerüljön a keretből, ebben pedig a PSG teljes mértékben támogatta. Donnarumma sorsát tehát Luis Enrique döntése pecsételte meg. Az Eb-győztes olasz sztárkapus a közösségi médiában tett közzé nemrég egy levelet, amelyben csalódottságát fejezte ki, mert elmondása szerint a kezdetektől fogva mindent megtett a PSG sikereiért, ám valaki úgy döntött, hogy ő már többé nem lehet tagja ennek a csapatnak.
Luis Enrique is megszólalt Donnarumma ügyében, és azt mondta, „más profilú kapust” keresett. „A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés. Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni” – mondta a keddi sajtótájékoztatón a spanyol edző.
Donnarumma a bejegyzésében arról is szót ejtett, hogy nem tudja, játszhat-e még valaha a PSG-ben, pedig szeretne elbúcsúzni a szurkolóktól. Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, de állítólag megromlott a viszonya a vezetőséggel, ezért sem lehet maradása.
A szerda esti Tottenham elleni meccsen a 23 éves Lucas Chevalier védett, aki nem mindig volt a helyzet magaslatán, de a PSG 0-2-ről visszajöt, majd a fiatal kapus segítsgével is, végül tizenegyesekkel megnyerte a Szuperkupa-döntőt.