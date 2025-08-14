A történet mesébe illően indult: 2015. október 25-én, mindössze 16 évesen Donnarumma debütált az AC Milan első csapatában a Sassuolo elleni Serie A-meccsen, és rögtön győzelemhez segítette csapatát. Szinisa Mihajlovics edző így kommentálta a fiatal kapus bemutatkozását: „Nem a kort nézem, hanem hogy jó-e vagy sem. És Gigio bizonyította, hogy már most van megfelelő tudása és érettsége, hogy megbízhassak benne” - idézte annak idején Mihajlovicsot a Sky Sport Italia.

Donnarumma jó tíz éve óriási tehetségként robbant be

Fotó: JOHANNES EISELE / AFP

A San Siróban hamar kedvenccé vált, a közönség rendre a nevét („Gigio, Gigio”) skandálta, és transzparenseken ünnepelte.

Minden alkalommal, amikor Gigio a kapuba áll, azt érezzük, hogy egy új korszak kezdődik a Milan számára. Ő nem csupán kapus, hanem remény és jövő egy személyben

– így gondolkodtak a szurkolók a tinikapusról a Corriere dello Sportban megjelent nyilatkozat szerint.

Donnarummából Dollarumma

A következő szezonokban megmutatta a kivételes képességeit, és a Serie A egyik legkiemelkedőbb tinédzser játékosává vált. Ám 2017-ben a szerződéshosszabbítás körüli huzavona feszültséget szült, amit tovább árnyékolt, hogy Gianluigi testvérét, Antonio Donnarummát is szerződtette a klub – harmadik számú kapus létére magas fizetéssel. Sok szurkoló ezt nepotizmusnak értékelte.

Az U21-es Eb-n a dánok elleni mérkőzésen az olasz szurkolók hamis bankjegyeket dobáltak a kapu mögé, és „Dollarumma”-ként gúnyolták, jelezve elégedetlenségüket.

Donnarumma később így fogalmazott:

Sajnálom a szurkolókat, nem akartam elárulni őket.

Paolo Maldini, az akkori technikai igazgató diplomatikusan védelmébe vette: „Gigio egy jó ember, tele érzelmekkel… Egy ideális világban a szenvedély lenne az egyetlen motiváció.”

Messze elért a keze: a bátyjának, Antoniónak (j) is igyekezett helyet biztosítani a Milanban

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A triplázó párizsi hőst új kihívások várják

2021-ben Donnarumma ingyen érkezett a PSG-hez, ahol kezdetben újra a reflektorfénybe került. A foci-Eb utáni teljesítményével a L’Équipe Európa legjobb kapusaként ünnepelte:

Ő nem csupán kapus, hanem a végletekig nyugodt vezéregyéniség, aki higgadt döntéseivel megnyerte az Európa-bajnokságot Olaszországnak

– írta róla a francia lap.