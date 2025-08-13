Szerdán este kilenc órától rendezik az európai Szuperkupa-döntőt, melyen a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain az Európa-liga legutóbbi kiírásának győztesével, a Tottenham Hotspurrel csap össze az udinei Friuli Stadionban. A párizsi csapatban azonban nem lesz ott a világ legjobb kapusa díjra is jelölt Gianluigi Donnarumma, akit Luis Enrique vezetőedző nem jelölt a keretbe.
Az Eb-győztes olasz sztárkapus a közösségi médiában tett közzé nemrég egy levelet, amelyben csalódottságát fejezte ki, mert elmondása szerint a kezdetektől fogva mindent megtett a PSG sikereiért, ám valaki úgy döntött, hogy ő már többé nem lehet tagja ennek a csapatnak.
Luis Enrique is megszólalt Donnarumma ügyében, és azt mondta, „más profilú kapust” keresett.
A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés.
Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni” – mondta a keddi sajtótájékoztatón a spanyol edző, akinek a döntését a PSG támogatta.
Donnarumma a bejegyzésében arról is szót ejtett, hogy nem tudja, játszhat-e még valaha a PSG-ben, pedig szeretne elbúcsúzni a szurkolóktól.
A csapatkapitány, Marquinhos elismerően beszélt a kapusról, és kiemelte, hogy nagyon sajnálja a távozását, hiszen a klub rengeteget köszönhet neki.
Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, de állítólag megromlott a viszonya a vezetőséggel, ezért sem lehet maradása. Donnarummáért rengetegen érdekődnek, több Premier League-klub is szerződtetné.
A párizsi csapat mindenesetre az utódját már megtalálta, ugyanis szombaton bejelentette, hogy 40 millió euróért leigazolta a Lille játékosát, a 23 éves Lucas Chevalier-t, aki első számú kapusnak érkezett a francia fővárosba.