Szerdán este kilenc órától rendezik az európai Szuperkupa-döntőt, melyen a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain az Európa-liga legutóbbi kiírásának győztesével, a Tottenham Hotspurrel csap össze az udinei Friuli Stadionban. A párizsi csapatban azonban nem lesz ott a világ legjobb kapusa díjra is jelölt Gianluigi Donnarumma, akit Luis Enrique vezetőedző nem jelölt a keretbe.

Gianluigi Donnarumma nem játszik a Tottenham ellen, és minden bizonnyal távozik a PSG-től

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Gianluigi Donnarumma sorsát Luis Enrique döntése pecsételte meg

Az Eb-győztes olasz sztárkapus a közösségi médiában tett közzé nemrég egy levelet, amelyben csalódottságát fejezte ki, mert elmondása szerint a kezdetektől fogva mindent megtett a PSG sikereiért, ám valaki úgy döntött, hogy ő már többé nem lehet tagja ennek a csapatnak.

Luis Enrique is megszólalt Donnarumma ügyében, és azt mondta, „más profilú kapust” keresett.

A klubom támogat, és megpróbáljuk megtalálni a legjobb megoldást. Ez egy nehéz döntés.

Csak dicsérni tudom Donnarummát. Ő az egyik legjobb kapus, és még annál is jobb ember. De mi más profilt kerestünk. Nagyon nehéz ilyen döntéseket hozni” – mondta a keddi sajtótájékoztatón a spanyol edző, akinek a döntését a PSG támogatta.

Luis Enrique hozta meg a végső döntést Gianlulgi Donnarummáról

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Donnarumma a bejegyzésében arról is szót ejtett, hogy nem tudja, játszhat-e még valaha a PSG-ben, pedig szeretne elbúcsúzni a szurkolóktól.

A csapatkapitány, Marquinhos elismerően beszélt a kapusról, és kiemelte, hogy nagyon sajnálja a távozását, hiszen a klub rengeteget köszönhet neki.

Az olasz kapusnak jövő nyáron lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, de állítólag megromlott a viszonya a vezetőséggel, ezért sem lehet maradása. Donnarummáért rengetegen érdekődnek, több Premier League-klub is szerződtetné.

A párizsi csapat mindenesetre az utódját már megtalálta, ugyanis szombaton bejelentette, hogy 40 millió euróért leigazolta a Lille játékosát, a 23 éves Lucas Chevalier-t, aki első számú kapusnak érkezett a francia fővárosba.

