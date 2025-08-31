A Leeds United elleni mérkőzésen az Arsenal-szurkolók valóságos csodát láthattak, amikor Mikel Arteta a 64. percben pályára küldte a 15 éves és 235 napos Max Dowmant. A fiatal támadó középpályás az angol válogatott Noni Maduekét váltotta a támadószekció jobb oldalán, az utolsó fél órában pedig bolondot csinált a vendégcsapat teljes védelméből.

A 15 éves Max Dowmant az angolok Messijének tartják

Fotó: Henry Nicholls/AFP

A Leeds United ellen pályára lépő Dowman a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosa lett, a rekordot csapattársa, a most 18 éves Ethan Nwaneri tartja, aki 15 évesen és 181 naposan mutatkozott be az angol élvonalban. Dowman ezt a rekordot már nem döntheti meg, arra viszont minden esélye megvan, hogy James Vaughan 2005-ben felállított rekordját megdöntve ő legyen a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője.

Az Everton színeiben futballozó Vaughan 2005. április 10-én 16 éves és 270 napos volt, amikor betalált a Crystal Palace elleni meccsen.

​Dowman már most is rekorder lehetne

A 15 éves Max Dowman akár már most is rekorder lehetne, ugyanis a Leeds United elleni parádés teljesítményét azzal koronázta meg, hogy a 93. percben egy pimaszt cselt követően kiharcolt egy tizenegyest, amit aztán a magyar származású svéd válogatott támadó, Viktor Gyökeres váltott gólra.

Viktor Gyökeres duplázott a Leeds United elleni meccsen

Fotó: Henry Nicholls/AFP

A találkozó után rengeteg szurkoló kommentelt arról, hogy a tizenegyest Dowmannak kellett volna a lőnie, hiszen az Arsenal akkor már 4-0-ra vezetett, vagyis semmi nem múlt volna rajta, ráadásul a 15 éves középpályás történelmet írhatott volna, ha Gyökeres kicsit nagyvonalúbb. Azonban fölösleges leszedni a keresztvizet Gyökeresről, a vérbeli középcsatárok genetikájába ritkán van belekódolva a nagyvonalúság, Dowman pedig rendkívül fiatal és olyannyira tehetséges, hogy lesz még lehetősége megdönteni James Vaughan több mint 20 éves rekordját.