A Leeds United elleni mérkőzésen az Arsenal-szurkolók valóságos csodát láthattak, amikor Mikel Arteta a 64. percben pályára küldte a 15 éves és 235 napos Max Dowmant. A fiatal támadó középpályás az angol válogatott Noni Maduekét váltotta a támadószekció jobb oldalán, az utolsó fél órában pedig bolondot csinált a vendégcsapat teljes védelméből.
A Leeds United ellen pályára lépő Dowman a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosa lett, a rekordot csapattársa, a most 18 éves Ethan Nwaneri tartja, aki 15 évesen és 181 naposan mutatkozott be az angol élvonalban. Dowman ezt a rekordot már nem döntheti meg, arra viszont minden esélye megvan, hogy James Vaughan 2005-ben felállított rekordját megdöntve ő legyen a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője.
A 15 éves Max Dowman akár már most is rekorder lehetne, ugyanis a Leeds United elleni parádés teljesítményét azzal koronázta meg, hogy a 93. percben egy pimaszt cselt követően kiharcolt egy tizenegyest, amit aztán a magyar származású svéd válogatott támadó, Viktor Gyökeres váltott gólra.
A találkozó után rengeteg szurkoló kommentelt arról, hogy a tizenegyest Dowmannak kellett volna a lőnie, hiszen az Arsenal akkor már 4-0-ra vezetett, vagyis semmi nem múlt volna rajta, ráadásul a 15 éves középpályás történelmet írhatott volna, ha Gyökeres kicsit nagyvonalúbb. Azonban fölösleges leszedni a keresztvizet Gyökeresről, a vérbeli középcsatárok genetikájába ritkán van belekódolva a nagyvonalúság, Dowman pedig rendkívül fiatal és olyannyira tehetséges, hogy lesz még lehetősége megdönteni James Vaughan több mint 20 éves rekordját.
Ezt látjuk tőle minden egyes nap az edzéseken, most pedig információkat gyűjtünk arról, hogyan kezel bizonyos helyzeteket. Legyen az a kispadozás, az első csapat edzésein való részvétel vagy az, ha egyáltalán nem nevezik a keretbe. Ez a srác olyan érett, olyan stabil, és akkora sikeréhség van benne, hogy azt nagyon nehéz nem észrevenni.
Nagy elismerés jár a családjának, természetesen Per Mertesackernek, az akadémiának, az összes edzőnek és mindenkinek, aki részt vett ebben hatalmas munkában, mert itt van egy srác, akiben semmiféle kétely sincs. Meg van győződve arról, hogy 15 évesen is bármit elérhet. Én ilyet még soha életemben nem láttam! És nekünk ez örömöt, fantasztikusan jó érzést okoz, valami mást, ami nagyszerűvé teszi a munkánkat” – mondta Dowmanről a Leeds United elleni mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal edzője.
Akik nem Arsenal-szurkolók vagy feketeöves Premier League-fogyasztók, azok a múlt héten kapták fel a fejüket először a 15 éves Max Dowman nevére, azonban akik folyamatosan követik az észak-londoni klub életét, azok már egy éve tudják, hogy van az Arsenal akadémiáján egy igazi kincs.
A 2009. december 31-én született Max Dowman a Billericay Town együttesében kezdett futballozni, a játékosmegfigyelőket pedig elkápráztatta a tehetsége, a nyugalma és az átlagon felüli játékintelligenciája. Dowman egykettőre az Arsenal Hale End-i akadémiáján találta magát, 13 évesen pedig már az U18-as csapatban futballozott. Egy évvel később a szupertehetség az UEFA Ifjúsági Liga történetének legfiatalabb gólszerzője lett, amikor 2024 szeptemberében 14 évesen és 8 hónaposan betalált a Sevilla elleni meccsen.
A rekordok felállításához Dowman lassan kezdhet hozzászokni. Májusban ott volt az angol válogatottban az U17-es Európa-bajnokságon, a csehek elleni meccsen lőtt győztes góljával a torna történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
Már korábban is hallottam róla, hogy van a Hale Enden egy srác, akire érdemes figyelni. Élőben játszani először az U18-asokkal láttam, a Manchester United ellen, az Ifjúsági FA-Kupában. Három évvel idősebbek ellen játszott, és tíz perc után elállt a lélegzetem. Még soha nem láttam ilyen jó játékost! Csak felrúgni tudták, csinált egy tizenegyest, ő pedig azonnal magához vette a labdát. Elképesztő egyensúlya van, és mivel ballábas, nagyon kecsesnek tűnik. Ráadásul úgy pásztázza, mi történik körülötte, mint egy bagoly, mindent észrevesz”
– vélekedett Perry Groves, az Arsenal egykori balszélsője.
Max Dowmanről már egy évvel ezelőtt vírusként terjedtek az olyan videók, amelyeken az látható, hogy az Arsenal utánpótlás meccsein bohócot csinál az ellenfeleiből. Az internetes kommentszekcióban Dowmant rendszeresen az angol Messiként emlegetik, hiszen a ballábas játékos rengeteg gólt lő, elképesztően egy az egyezik.
Nem véletlen, hogy Dowman az első csapat edzőjének is felkeltette a figyelmét, Mikel Arteta komolyan számol Dowmannel, ugyanis a fiatal játékos már az előző szezonban is végig a felnőtt csapattal edzett, az áttörést azonban az Arsenal nyári ázsiai túrája hozta meg.
Arteta elvitte Dowmant a csapat szingapúri túrájára, az AC Milan elleni felkészülési mérkőzésen pedig a 66. percben pályára küldte az angol válogatott Bukayo Saka helyére. A 15 éves középpályás már az olasz csapat ellen is jól mozgott, négy nappal később viszont felrobbantotta az internetet, amikor a Newcastle United elleni felkészülési mérkőzésen fél óra alatt megalázta a brazil Joelintont, a Premier League egyik legkeményebb középpályását.
Dowman már a Newcastle elleni meccsen is összehozott egy tizenegyest, ezt követően az újságírók pedig már arról kérdezgették Artetát, hogy a 15 éves játékos lehetőséget kaphat-e bajnoki mérkőzéseken is.
Nem tudjuk, mi lesz a fiatalokkal. Folyamatosan a csapattal vannak, és kezdenek hozzászokni a dinamikához és a követelményekhez. Különösen a fizikális szint elérése fontos, mert ahhoz, hogy ezen a szinten folyamatosan jól teljesítsenek, kiváló fizikai erőnlétre van szükség. De ha már eljutnak idáig, az jó alapot ad nekik, utána ki kell érdemelniük, hogy pályára léphessenek”
– mondta Arteta, aki egy hónappal később, a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen megadta a választ, hiszen bizalmat szavazott a 15 éves játékosának.
A 15 éves angol középpályás most ugyan berobbant, azt azonban ne gondoljuk, hogy egyik pillanatról a másikra alapember lesz az Arsenalban. A klubnál nagyon odafigyelnek a 15 éves szupertehetségre, és rengeteg olyan intézkedést hoztak a védelmében, amelyek segíthetik pályafutása kiteljesedését. Az Arsenalnál nagy hangsúlyt fektetnek Dowman tanulmányaira, és arra, hogy a felnőtt csapatban játszó tinédzser megfelelő támogatást kapjon csapattársaitól. Van is kijelölt mentora, méghozzá a csapat legdrágább játékosa, az angol válogatott Declan Rice.
Az észak-londoni klub az idei szezonban a bajnoki címre hajt a Premier League-ben, a cél érdekében pedig már közel 300 millió eurót elköltött a keret megerősítésére. A ballábas Dowmant jelenleg jobb oldali tükörszélsőként veszi számításba Mikel Arteta, azonban arra a posztra ott van a klub legértékesebb játékosa, az angol válogatott Bukayo Saka, a cseréje pedig a szintén angol válogatott Noni Madueke, akit az Arsenal 48,5 millió fontért igazolt a nyáron.
Dowmannek a bal oldalon sem lenne egyszerű érvényesülnie, az ugyanis a brazil válogatott Gabriel Martinelli felségterülete, de könnyen lehet, hogy ő is kispadra szorul, miután az Arsenal 60 millió fontért megszerezte a Crystal Palace-tól az angol válogatott Eberechi Ezét.
Az Arsenal kerete bombaerős, azonban nem elképzelhetetlen, hogy Max Dowman pályára lép majd vasárnap este a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen. Dowman eredeti posztja 10-es, márpedig az Arsenal csapatkapitánya, az ezen a poszton futballozó Martin Ødegaard kisebb vállsérülést szenvedett a Leeds United ellen, míg Bukayo Sakának a combhajlítójával adódtak gondok, így az angol válogatott szélső legalább egy hónapig nem futballozhat.
A papírforma alapján Ødegaard vállalni tudja majd a játékot a Liverpool ellen, jobb oldalon pedig Noni Madueke fog támadni Kerkez Milossal szemben. Azonban könnyen előfordulhat, hogy a mérkőzés úgy alakul majd, hogy Artetának bele kell valahogyan nyúlnia a meccsbe, akkor pedig eljöhet Max Dowman ideje is, aki egy Anfielden lőtt góllal történelmet írhat a Premier League-ben.