Nem mindennapi bejelentéssel borzolta a kedélyeket az NB I-ben szereplő klub az átigazolási szezon végéhez közeledve. A DVSC a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Real Madridtól érkezett fiatal csatár a csapathoz.

A Fizz Ligában szereplő DVSC jelenleg öt fordulót követően tíz megszerzett ponttal a tabella második helyén tanyázik a Paksi FC mögött, ugyanakkor a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy négy csapat nem lépett pályára az ötödik körben halasztások miatt (a Fradi és a Győr is halasztást kapott a nemzetközi kupasorozatokban való érintettsége miatt). A Loki legutóbb a bajnoki álmokat dédelgető Puskás Akadémiát verte idegenben 3-1-re az NB I-ben, összességében 3 győzelem mellett 1-1 döntetlen és vereség a cívisvárosiak mérlege, azaz egyáltalán nem állnak rosszul, sőt. Ebben a helyzetben jelentették be a Facebook-oldalukon, hogy szerződtették Erik Vázquezt, aki 2022-től a Real Madrid játékosa volt. 

DVSC, Erik Vázquez, Real Madrid
A DVSC új játékosa, Erik Vázquez
Fotó: DVSC

A Real Madridból a DVSC-be

A magyar klub tájékoztatása szerint a 19 éves csatár a Girona utánpótlásából 2022-ben került a Real Madridhoz, amelynek korosztályos csapataiban bizonyította tehetségét. A támadó a legutóbbi idényben kölcsönben a Girona ifjúsági együttesében szerepelt, mostantól pedig Debrecenben teheti meg az első nagyobb lépéseket a felnőtt futballban. 

A játékos egyelőre a tartalékcsapatban kap szerepet, de várhatóan hetente legalább egy napot az első gárdával fog tréningezni.

 

