Szombaton este a DVTK igazi keleti rangadót játszik a Nyíregyházával a labdarúgó NB I ötödik fordulójában. A vendégek nem a legjobb napjaikat élik, négy kör alatt mindössze két pontot gyűjtöttek, két vereség mellett két döntetlen a mérlegük (ráadásul legutóbb az utolsó pillanatokban mentettek pontot a Kazincbarcika ellen), így érthető ebből a szurkolóik elégedetlensége. A soron következő, fontos csata előtt a DVTK elnöke fontos üzenetet fogalmazott meg, amely a szurkolóiknak szól.

A DVTK kemény meccs elé néz

Fotó: Diósgyőri VTK (DVTK)

A DVTK elnöke ezúttal a szurkolókhoz szólt

Sántha Gergely, a klub elnöke így fogalmazott: "Az elmúlt három évben a szurkolók mindig a labdarúgócsapatunk mögött álltak, így sokszor vert helyzetből fordítottunk. Tudom, hogy a bajnokság első négy fordulója után van csalódottság és feszültség bennük, így ha a személyemet, illetve a klub vezetését támadás éri, vagy kritikát kapunk, azt elfogadjuk. De labdarúgóinknak - különösen fiatal játékosainknak és a szakmai stábnak támogatásra van szükségük. Ők azok, akik a pályán harcolnak a címerért, és az ő teljesítményükön múlik, hogy olyan eredményt érjünk el, amire méltán lehetünk büszkék. A klub vezetése rendíthetetlenül elkötelezett amellett, hogy a diósgyőri labdarúgás a DVTK több szakosztályához hasonlóan sikeressé váljon, és a magyar labdarúgás egyik legfontosabb vidéki fellegvára legyen. Az elmúlt szezon második felében számos nehézséggel kellett szembenéznünk, az idei szezonra vonatkozó új szabályok és ajánlások, valamint a korábbi szakmai kihívások miatt csapatunk újjáépítése zajlik - ez a munka azonban lehetőséget is ad arra, hogy együtt, közösen még erősebbé váljunk."

A Diósgyőr szombat este 20.15-kor lép pályára a Nyíregyháza otthonában és egy győzelemmel akár a középmezőnyben is találhatná magát.