Dzsudzsák Balázs örökre szóló élménnyel tett gazdagabbá egy ifjú DVSC-szurkolót. A 109-szeres magyar válogatott, 38 éves klublegenda egy újabb fejezettel bővítette a Cívis városban már így is legendás történetét.

Dzsudzsák Balázs nem véletlenül mai napig a szurkolók kedvence

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Dzsudzsák hatalmas örömet okozott

Mint arról a Loki közösségi oldala beszámol, egy Kristóf nevű fiatal DVSC-drukker az MTK elleni 1-0-s győzelem után szeretett volna lepacsizni a piros-fehérek csapatkapitányával. A pacsi elmaradt, Kristóf bánatának híre azonban eljutott a Loki öltözőjébe, Dzsudzsák pedig a kedd délutáni edzés előtt valóra váltotta az álmát: megvolt a pacsi, és Kristóf még ajándékot is kapott a kedvencétől.