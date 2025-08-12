Live
Új világjárvány réme fenyeget Kínából, a betegek úgy néznek ki, mint a horrorfilmekben

Válogatottsági rekorder és példakép. Ezeket eddig is tudni lehetett Dzsudzsák Balázsról, aki, ha 109 válogatottságát már nem is fogja szaporítani, a pályán kívül még megannyi hőstettet vihet véghez.

Dzsudzsák Balázs örökre szóló élménnyel tett gazdagabbá egy ifjú DVSC-szurkolót. A 109-szeres magyar válogatott, 38 éves klublegenda egy újabb fejezettel bővítette a Cívis városban már így is legendás történetét.

Videoton-DVSC,  labdarúgó NB I ., 2025.05.24., foci, labdarúgás, FehérvárDebrecen,
Dzsudzsák Balázs nem véletlenül mai napig a szurkolók kedvence
Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport 

Dzsudzsák hatalmas örömet okozott

Mint arról a Loki közösségi oldala beszámol, egy Kristóf nevű fiatal DVSC-drukker az MTK elleni 1-0-s győzelem után szeretett volna lepacsizni a piros-fehérek csapatkapitányával. A pacsi elmaradt, Kristóf bánatának híre azonban eljutott a Loki öltözőjébe, Dzsudzsák pedig a kedd délutáni edzés előtt valóra váltotta az álmát: megvolt a pacsi, és Kristóf még ajándékot is kapott a kedvencétől.

 

