A csonka forduló, amelyben a nemzetközi szereplése miatt sem a Ferencváros, sem a Győr nem lép pályára, és persze az ellenfeleik sem, a Kisvárda és a Kazincbarcika (az FTC a Bajnokok Ligája playoff körében, míg a győriek a Konferencialiga rájátszásában érdekeltek). Az ötödik forduló rangadója lett így az első Puskás Akadémia és a Felcsútra látogató negyedik helyezett DVSC csatája, amelyben ismét megvillant a veterán válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs, de ne siessünk ennyire előre.

Dzsudzsák Balázs lassan 39 éves, de még mindig remek formában játszik

Fotó: TUZSON TURJANYI / DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club)

A meccset a vendégek kezdték jobban, az első komolyabb helyzetet is a Loki alakította ki, amely során egy labdaszerzést követően Kocsis robogott el a szélen és nagyjából tíz méterről lőtt kapura, de Szappanos ekkor még védett. Az első bő negyedórában sokkal rámenősebben játszottak a vendégek a mérkőzésen, a hazaiak Lukács révén először komolyabban a 24. percben veszélyeztettek, de ekkor meg Varga védett nagyot.

Az első gólt a találkozón a DVSC szerezte a 45. percben, egy szép akció végén, amely a félpályáról indult Bárány kiváló passzával, majd Kocsis villámgyors lépteivel, amelyek után a kapunál az ötös sarkáról középre adta vissza a labdát és a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs jó 14 méterről bebombázta azt a hazai hálóba, ezzel 1-0 lett a debrecenieknek. Ezzel a lassan 39 éves, rutinos játékos az idei szezonban már a harmadik találatát szerezte a bajnokságban.

A szünet után, de különösen a 60. percre fordulva óriási nyomás alá helyezte a Puskás a DVSC-t, Varga egyáltalán nem unatkozott a kapuban, ugyanakkor a hazaiak nem találták meg a rést a cívis pajzson. Egészen a 62. perc végéig, ekkor Lukács kapott a tizenhatoson belülre egy jó labdát, amelyet kíméletlenül bevágott a bal felsőbe, Vargának nem sok esélyt adott a támadó, aki az ötödik bajnokiján meglőtte a negyedik gólját.

1-1-ről folytatódhatott a meccs akkor, amikor még bő 25 perc visszavolt a lefújásig. Mindkét oldal becsületére legyen mondva, nem elégedtek meg a döntetlennel. Aztán úgy tűnt a hajrára fordulva, hogy pontosztozkodás lesz, azonban a 86. percben Szűcs 20 méterről megeresztett lövése megpattant a bevetődött védőn, így védhetetlenül zúdult a Puskás kapujába, 2-1 lett ezzel a DVSC-nek.