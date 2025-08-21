Live
Újabb sztárfocistával erősíti meg játékoskeretét az Arsenal. A Crystal Palace támadója, Eberechi Eze iránt nagy volt a kereslet, de úgy tűnik, Mikel Arteta csapata lett a befutó, amely éppen az egyik nagy riválisa elől happolta el az angol válogatott csatárt.

Sokáig úgy tűnt, hogy Eberechi Eze a Tottenham Hotspur csapatában folytatja pályafutását, ám Kai Havertz drámai sérülése átírt mindent. Az Arsenalnak valakivel sürgősen pótolni kellett a német válogatott támadót, a választás pedig a Crystal Palace legnagyobb sztárjára, a több klub által is csaábított Ezére esett.

Arsenal's English striker #30 Raheem Sterling (L) fights for the ball with Crystal Palace's English midfielder #10 Eberechi Eze during the English Premier League football match between Arsenal and Crystal Palace at the Emirates Stadium in London on April 23, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Eberechi Eze az Arsenalban folytatja
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Eberechi Eze: Tottenham helyett Arsenal

A 27 éves támadó középpályás leigazolását illetően a Tottenham elnöke, Daniel Levy már mindenben megegyezett a Palace vezetőségével, bár az FA-kupa címvédője nem volt hajlandó véglegesíteni a megállapodást a norvég Fredrikstaddal vívott Konferencia-liga-mérkőzés előtt. Az Arsenal aztán gyorsan képbe került, mert Havertz megsérült, Eze pedig gyerekkora óta az Ágyúsoknak szurkol – ez nagyban megkönnyítette a döntést.

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a szóbeli megegyezés már létrejött a felek között, Eze 60 millió font ellenében vált majd klubot.

A Tottenham számára ez egy újabb pofon, a klub ugyanis nemrég a Nottingham Forest sztárjáról, Morgan Gibbs-White-ról is lemaradt. A Spursnek mindenképpen szüksége lesz egy új irányítóra, hiszen James Maddison súlyosan megsérült, az angol válogatott játékos várhatóan hónapokat hagy ki.

Amint Eze szerződtetése lezárul, az Arsenal nyári kiadásai közel 250 millió fontra emelkednek. 

A londoni klub ezen a nyáron Kepa Arrizabalagát, Cristhian Mosquerát, Martin Zubimendit, Christian Norgaardot, Noni Maduekét és Viktor Gyökerest már megszerezte, tehát sikerült alaposan megerősíteni a keretet.

