Sokáig úgy tűnt, hogy Eberechi Eze a Tottenham Hotspur csapatában folytatja pályafutását, ám Kai Havertz drámai sérülése átírt mindent. Az Arsenalnak valakivel sürgősen pótolni kellett a német válogatott támadót, a választás pedig a Crystal Palace legnagyobb sztárjára, a több klub által is csaábított Ezére esett.

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Eberechi Eze: Tottenham helyett Arsenal

A 27 éves támadó középpályás leigazolását illetően a Tottenham elnöke, Daniel Levy már mindenben megegyezett a Palace vezetőségével, bár az FA-kupa címvédője nem volt hajlandó véglegesíteni a megállapodást a norvég Fredrikstaddal vívott Konferencia-liga-mérkőzés előtt. Az Arsenal aztán gyorsan képbe került, mert Havertz megsérült, Eze pedig gyerekkora óta az Ágyúsoknak szurkol – ez nagyban megkönnyítette a döntést.

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a szóbeli megegyezés már létrejött a felek között, Eze 60 millió font ellenében vált majd klubot.

🚨❤️🤍 BREAKING: Eberechi Eze to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Crystal Palace to receive package in excess of £60m as Eze preferred #AFC over Spurs.



Arsenal win race over Tottenham, been in advanced talks for days but never sealed. pic.twitter.com/nUN2gXXjgY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

A Tottenham számára ez egy újabb pofon, a klub ugyanis nemrég a Nottingham Forest sztárjáról, Morgan Gibbs-White-ról is lemaradt. A Spursnek mindenképpen szüksége lesz egy új irányítóra, hiszen James Maddison súlyosan megsérült, az angol válogatott játékos várhatóan hónapokat hagy ki.

Amint Eze szerződtetése lezárul, az Arsenal nyári kiadásai közel 250 millió fontra emelkednek.

A londoni klub ezen a nyáron Kepa Arrizabalagát, Cristhian Mosquerát, Martin Zubimendit, Christian Norgaardot, Noni Maduekét és Viktor Gyökerest már megszerezte, tehát sikerült alaposan megerősíteni a keretet.

