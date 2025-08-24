Eberechi Eze Arsenal-falfestményét megsemmisítették, mielőtt a középpályás hivatalosan az Ágyúsokhoz igazolt volna. Az Arsenal az utolsó pillanatokban előzte be a Tottenhamet szerda este, amikor megállapodást kötött a Crystal Palace-szal a 27 éves Eze leigazolásáról. Sokáig úgy tűnt, hogy Eze a Spurs játékosa lesz, 10 napig tárgyaltak egy 55 millió font körüli átigazolás lehetőségéről, csakhogy az Arsenal az utolsó pillanatban egy 60 milliós ajánlattal közbelépett. Sőt, pénteken megvolt az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálat, szombaton késő délután pedig a klub hivatalosan is bejelentette a focista érkezését a csapathoz.

A Tottenham szurkolói Eberechi Eze képet öntötték le

Forrás: dailymail.co.uk

A Tottenham szurkolói nagyon dühösek lettek Eberechi Eze miatt

Egy Northbanksy művésznevű illető vállalta a felelősséget a falfestményért, amely Ezét egy Arsenal-mezben ábrázolja. A műalkotást most megrongálták, miután péntek este fehér festékkel terítették be. A Tottenham-szurkolók azután vandálkodtak, hogy a középpályás úgy döntött, hogy az észak-londoni riválisukhoz igazol. Az Arsenal sportigazgatója, Andrea Berta és Mikel Arteta menedzser a múlt hónapban találkozott Ezével, aki gyerekként ennek a csapatnak volt a szurkolója, sőt még az utánpótláscsapatukban is játszott, mielőtt 13 évesen elengedték volna.