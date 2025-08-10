Live
A világhírű angol énekes, zenész és szövegíró Ed Sheeran ismét megkapta a 17-es mezszámot az Ipswich Townnál – számolt be róla a másodosztályú labdarúgócsapat honlapja.

A négyszeres Grammy-díjas, 34 éves Ed Sheeran már korábban is kerettag volt, de az előző idényben, amikor az Ipswich a Premier League-ben játszott, az élvonal szabályai miatt nem regisztrálhatták, a csapat kiesését követően viszont újfent az övé lett a 17-es szám.

British singer Ed Sheeran (C) attends the English Premier League football match between Ipswich Town and Liverpool at Portman Road in Ipswich, eastern England on August 17, 2024. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ed Sheeran az Ipswich Town egyik ősszurkolója
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ed Sheeran és az Ipswich Town kapcsolata tovább mélyült

Ezzel a gesztussal kívánta viszonozni a klub, hogy az énekes-zenész az Ipswich ősszurkolójának számít, 1,4 százalékos arányban résztulajdonos, és 2021-től a fő mezszponzora is az együttesnek – adta hírül az MTI.

Ed Sheeran a jelen egyik legsikeresebb előadója, akinek stúdióalbumaiból több tízmillió példány kelt el világszerte. 

2017 végén a Brit Birodalom Királyi Rendjével tüntették ki zenei és jótékonysági szolgálataiért.

Az angol futball másodvonalában szereplő Ipswich múltbéli legnagyobb sikereként 1962-ben megnyerte a nemzeti bajnokságot, 1978-ban első lett az FA Kupában, 1981-ben pedig az UEFA Kupában diadalmaskodott.

 

