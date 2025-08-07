Live
Gonzalo García nagy elődök sorába lép, Ronaldo, Karim Benzema vagy éppen Kylian Mbappé után őt illeti majd meg a kilences mez a Real Madridnál. Ezt azonban a spanyol sztárcsapat másik fiatal tehetsége, Endrick is kinézte magának, és most cseppet sem boldog, hogy nem ő kapja meg.

A Real Madrid már hosszú hetek óta a La Ligával háborúzik, mert a bajnokság vezetői nem teljesítették a blancók kérését, nem halasztották el a csapat első fordulós meccsét, az augusztus 18-án az Osasuna ellenit, így a vakáció és az új idényre való felkészülési időszak kurtább lett a reméltnél. A Real a klubvilágbajnokságon szerepelt, így hosszúra nyúlt az előző évad, ezért akartak halasztást. A madridiaknak a hatalmas pénzdíjon kívül nem sok pozitívuma származott a tornából. Talán csak egyet lehetne kiemelni, Gonzalo García szereplését, aki az akkor betegeskedő Kylian Mbappé és a sérült Endrick helyett a tartalékcsapatból ugrott be csatárnak.

Endrick most nem boldog a Real Madridnál
Fotó: NurPhoto/GUILLERMO MARTINEZ

Spanyol kilencese lesz a Real Madridnak

Xabi Alonso végig a kezdőcsapatba nevezte a 21 éves támadót, aki négyszer köszönt be az ellenfeleknek, ezzel a klub-vb gólkirálya lett, és emellé egy gólpasszt is kiosztott. Néhány hete még úgy tűnt, hogy elhagyhatja a klubot, erre most a Real Madrid éppen a szerződéshosszabbításán munkálkodik, és az új vezetőedző bizony a felnőtteknél számol vele.

Olyannyira, hogy még a 9-es mezt is megörökli a 10-esre váltó Mbappétól, így 2004 óta először fordul majd elő a Realnál, hogy spanyol viseli ezt a szerelést. Akkor még Fernando Morientest illette meg, azóta pedig Ronaldo, Roberto Soldado, Javier Saviola, Cristiano Ronaldo és Karim Benzema hordták a hátukon ezt a számot.

Meghiúsult Endrick klubváltása

Az egyetlen probléma ezzel a döntéssel, hogy más, név szerint Endrick is igényt tartott volna a 9-es mezre. A 19 éves brazil támadó tavaly szupertehetségként érkezett a Real Madridhoz, de még nem sikerült berobbannia a spanyol gigásznál. Többnyire csak a kispadon ücsörgött, hét góllal és egy gólpasszal zárta az idényt. 

A terv az volt, hogy a következő szezont a Real Sociedadnál tölti kölcsönben, de kiújult a sérülése, így a klubváltásból semmi sem lett, ehelyett Endricknek szeptemberi, esetleg októberi visszatérése után azért kell hajtania, hogy jusson neki egy-két játékperc Mbappé és García mögött. A fiatal tehetség most természetesen nem repes az örömtől, és ahhoz sem tudott jó arcot vágni, hogy spanyol posztriválisa kapta meg a mezt, amelyre ő is vágyott.

