Egy új, 350 000 font (kb. 163 millió forint) értékű Ferrarival érkezett a Manchester City edzésére a csapat legnagyobb sztárja. Erling Haaland ezzel már nagyjából egy 1,5 millió font (kb. 700 millió forint) értékű autógyűjteménnyel rendelkezik.

Erling Haaland, a Manchester City 25 éves norvég csatára miközben a Tottenham elleni szombati bajnokira készül, az életet is élvezi. A csapata legutóbbi edzésére egy vadonatúj, ezüstösen kék színű Ferrari 12Cilindri volánja mögött érkezett meg.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland reacts next to Al Ain's South Korean defender #05 Park Yongwoo at the end of the FIFA Club World Cup 2025 Group G football match between England's Manchester City and UAE's Al Ain FC at the Mercedes-Benz stadium in Atlanta on June 22, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Erling Haaland imádja a drága autókat
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Erling Haaland egyik legdrágább autója lett a Ferrari

Az autó alapára 350 000 font (163 millió forint), de nemcsak drága, hanem brutálisan erős is. A V12-es motor 830 lóerős, végsebessége kb. 340 km/óra. A gyorsulása is elképesztő: 0-ról 100-ra kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul.

Haaland és a Ferrari:

A norvég válogatott focista igazi gyűjtője a luxusautóknak. A heti 500 000 fontot kereső játékosnak mondjuk nem kell sokat güriznie egy-egy autócsodáért, de akkor is figyelemreméltó a gyűjteménye.

A Ferrari 12Cilindri mellett van egy Porsche 911 GT3-asa, de van a garázsában egy egy Rolls-Royce Cullinan, ami 140 millió forintot ér, illetve egy Aston Martin DBX 707, ami ugyanolyan drága, mint ez a Ferrari.

Haaland a nagyobb kocsikat is szereti, van egy Range Rover Sportja, egy Audi RS6 Avantja és egy Mercedes-AMG GLE Coupéja is. Nemrég azonban egy Ford F150 Shelby pick-uppal keltett feltűnést, amivel alig fért be a City edzőközpontjának kapuján.

 

