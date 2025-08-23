Erling Haaland, a Manchester City 25 éves norvég csatára miközben a Tottenham elleni szombati bajnokira készül, az életet is élvezi. A csapata legutóbbi edzésére egy vadonatúj, ezüstösen kék színű Ferrari 12Cilindri volánja mögött érkezett meg.

Erling Haaland imádja a drága autókat

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Erling Haaland egyik legdrágább autója lett a Ferrari

Az autó alapára 350 000 font (163 millió forint), de nemcsak drága, hanem brutálisan erős is. A V12-es motor 830 lóerős, végsebessége kb. 340 km/óra. A gyorsulása is elképesztő: 0-ról 100-ra kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul.

Haaland és a Ferrari:

Erling Haaland adds incredible £350,000 Ferrari to his already amazing £1.5m car collection https://t.co/xw5REUjMNk — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 22, 2025

A norvég válogatott focista igazi gyűjtője a luxusautóknak. A heti 500 000 fontot kereső játékosnak mondjuk nem kell sokat güriznie egy-egy autócsodáért, de akkor is figyelemreméltó a gyűjteménye.

A Ferrari 12Cilindri mellett van egy Porsche 911 GT3-asa, de van a garázsában egy egy Rolls-Royce Cullinan, ami 140 millió forintot ér, illetve egy Aston Martin DBX 707, ami ugyanolyan drága, mint ez a Ferrari.

Haaland a nagyobb kocsikat is szereti, van egy Range Rover Sportja, egy Audi RS6 Avantja és egy Mercedes-AMG GLE Coupéja is. Nemrég azonban egy Ford F150 Shelby pick-uppal keltett feltűnést, amivel alig fért be a City edzőközpontjának kapuján.