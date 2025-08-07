Az ETO az előző körben előbb 2-1-re kikapott az örmény Pjunyik Jereván otthonában, majd házigazdaként 3-1-re nyert. Ellenfelük, a kétszeres válogatott Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm 2-0-ra, majd 6-0-ra verte az észt Paide Linnameeskond együttesét, az első meccs második gólját éppen a magyar légiós szerezte.
A találkozón a sérült Megyeri Balázs mellett Daniel Stefulj és Nfansu Njie sem játszhatott a vendégeknél. A horvát balhátvéd múlt csütörtökön két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag eltiltotta. A gambiai támadó pedig az Újpest FC elleni bajnokin a szünet után megsérült, és le kellett cserélni.
A csütörtöki párharc előtt a győriek konstatálhatták, hogy az AIK tavaly október óta nem kapott ki hazai pályán tétmérkőzésen - legutóbbi három hazai meccsén gólt sem kapott -, remek sorozata már 13 találkozó óta tart.
Hazája élvonalában 18 forduló után a tabella ötödik helyén áll.
Az ETO legutóbb május közepén játszott olyan mérkőzést, amelyen nem kapott gólt. Az NB I új idényét a Paks (3-3) és az Újpest (1-1) elleni döntetlenekkel kezdte, mindez azt mutatja, hogy a két csapat közötti különbséget elsősorban a védelmek formája, szervezettsége jelenti.
A győri védelem formájáról elég hamar kiderült, hogy nincs csúcsformában.
Ugyanis egy lendületes támadás végén, a 7. percben máris megszerezte a vezetést az AIK. Thychosen szöktette Flatakert, aki okosan kiugratta a két győri védő között meginduló Besirovicot, a bosnyák játékos pedig 11 méterről a jobb sarokba gurított (1-0).
A gólszerző neve ismerős lehet az NB I szerelmesei számára, Mezőkövesden ugyanis 106 mérkőzésen szerepelt. És nem is játszott rosszul, hiszen 23 gólt szerzett Magyarországon.
A folytatásban sem sokat változott a játék képe, az AIK fölényben játszott, és a 21. percben ez újabb góllá érett. Celina a balszélen kapott labdát, elképesztő iramban megindult előre, és mivel nem tudták a győri védők megállítani, könnyedén lőtt nyolc méterről a jobb sarokba (2-0).
A 35. percben igazi tűzijáték volt a stockholmi kapu előtt. Egy szép kényszerítő után Gavrics lőtt 10 méterről, a kapus védett, majd Benuali közelről kétszer a kapusba lőtt. A labdát még középre ollózta, de ez már okozott több veszélyt.
Óriási helyzeteket hagyott ki az ETO.
A győri középpálya átjáróház volt, többször is gyors letámadásokat tudott vezetni a svéd csapat, ezért is vezethetett két góllal a szünetben.
A 42. percben újabb sortüzet engedett el a Győr, a svéd védők azonban rendre blokkolták a lövéseket. Végül Benbuali lőni tudott, de 10 méteres csavarása elkerülte a kaput.
A második félidőben visszafogottabb iramban kezdtek a felek. A kapuk jó ideig nem forogtak veszélyben, olyannyira nem, hogy az ETO-játékos Ouro az 52. percben lövésre vállalkozott, de a labda majdnem kirepült a stadionból.
Két perccel később a győri Gavrics került helyzetbe, de balról, laposan nagyon csúnyán a kapu mellé gurított (vagy talán passznak szánta?).
A 62. percben Csongvai szögletét Flataker csúsztatta meg, és alig kerülte el a labda a felső lécet. A másik oldalon Csinger fejelt nagy helyzetben, közelről jócskán mellé.
A Győr játékában végig benne volt a gól, többször is sikerült helyzetbe kerülnie, és aztán a 78. percben megtört a jég. Egy jobb oldali ETO-szögletet kifejeltek a védők, a labda a 16-os előterében ólálkodó Vitálishoz került. A 17 perccel korábban beállt középpályás a labdát levette mellel, majd kapásból, 21 méterről fantasztikus gólt lőtt a jobb sarokba (2-1).
Ezzel minden megváltozott, hiszen a Győr hátránya egygólosra csökkent, ami a visszavágón igenis ledolgozható. Már ha marad a 2-1.
De nem maradt, Csongvai jobb oldali, a szögletzászló mellől elvégzett szabadrúgása után ugyanis Hove közelről betalált.
Csakhogy leshelyzet előzte meg a támadást, így a gólt nem adták meg. Ez pedig mit jelent? Maradt a 2-1!
A folytatásban még egy hihetetlen Csinger-szerelést csodálhattunk meg, a 11-es pontnál hatalmas helyzettől mentette meg a csapatát. Aztán már egyik csapat sem tudott helyzetbe kerülni, azaz 2-1-re nyert az AIK Stockholm, a Győr így még bizakodhat abban, hogy hazai pályán ledolgozza majd a hátrányt. Ne feledjük, a Jereván otthonában is 2-1-es idegenbeli vereséggel kezdtek a zöld-fehérek, majd otthon 3-1-re nyerni tudott.
Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:
AIK Stockholm (svéd)-ETO FC 2-1 (2-0)
Stockholm, v.: Daniel Schlager (német)
AIK Stockholm: Nordfeldt - Thychosen, Benkovic (Edh, 67.), Papagiannopoulos, Tiedemann (Isherwood, 67.) - Ali, Csongvai, Saletros, Besirovic - Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 81.)
ETO FC: Petras - Krpic, Abrahamsson (Boldor, 86.), Csinger - Tóth R., Gavric, Anton, Ouro (Piscsur, 92.), Bánáti (Vladoiu, a szünetben) - Benbuali, Bumba (Vitális, 61.)
gól: Besirovic (7.), Celina (21.), illetve Vitális (78.)
sárga lap: Papagiannopoulos (73.)
A párharc továbbjutójára Bolla Bendegúz vagy Keresztes Krisztián csapata, vagyis az osztrák Rapid Wien vagy a skót Dundee United vár a selejtező negyedik fordulóban, amelynek tétje már a főtáblára jutás, tehát legalább egy magyar játékos biztosan lesz az alapszakaszban.