Az ETO az előző körben előbb 2-1-re kikapott az örmény Pjunyik Jereván otthonában, majd házigazdaként 3-1-re nyert. Ellenfelük, a kétszeres válogatott Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm 2-0-ra, majd 6-0-ra verte az észt Paide Linnameeskond együttesét, az első meccs második gólját éppen a magyar légiós szerezte.

Csongvai Áron (j) AIK-légiósként bizonyíthatott az ETO ellen

Fotó: aikfotboll.se

Jó formában várta az ETO elleni kupameccset a Stockholm

A találkozón a sérült Megyeri Balázs mellett Daniel Stefulj és Nfansu Njie sem játszhatott a vendégeknél. A horvát balhátvéd múlt csütörtökön két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag eltiltotta. A gambiai támadó pedig az Újpest FC elleni bajnokin a szünet után megsérült, és le kellett cserélni.

A csütörtöki párharc előtt a győriek konstatálhatták, hogy az AIK tavaly október óta nem kapott ki hazai pályán tétmérkőzésen - legutóbbi három hazai meccsén gólt sem kapott -, remek sorozata már 13 találkozó óta tart.

Hazája élvonalában 18 forduló után a tabella ötödik helyén áll.

Az ETO legutóbb május közepén játszott olyan mérkőzést, amelyen nem kapott gólt. Az NB I új idényét a Paks (3-3) és az Újpest (1-1) elleni döntetlenekkel kezdte, mindez azt mutatja, hogy a két csapat közötti különbséget elsősorban a védelmek formája, szervezettsége jelenti.

Hét perc után már vezetett az AIK

A győri védelem formájáról elég hamar kiderült, hogy nincs csúcsformában.

Ugyanis egy lendületes támadás végén, a 7. percben máris megszerezte a vezetést az AIK. Thychosen szöktette Flatakert, aki okosan kiugratta a két győri védő között meginduló Besirovicot, a bosnyák játékos pedig 11 méterről a jobb sarokba gurított (1-0).

Besirovic góljával szerzett vezetést az AIK

Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

A gólszerző neve ismerős lehet az NB I szerelmesei számára, Mezőkövesden ugyanis 106 mérkőzésen szerepelt. És nem is játszott rosszul, hiszen 23 gólt szerzett Magyarországon.

Szólógóllal növelte előnyét a Stockholm

A folytatásban sem sokat változott a játék képe, az AIK fölényben játszott, és a 21. percben ez újabb góllá érett. Celina a balszélen kapott labdát, elképesztő iramban megindult előre, és mivel nem tudták a győri védők megállítani, könnyedén lőtt nyolc méterről a jobb sarokba (2-0).