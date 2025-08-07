Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az AIK Stockholm hazai pályán 2-1-re legyőzte az ETO FC Győrt a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójában a párharc csütörtöki, első mérkőzésén. A Csongvai Áronnal felálló svédek a szünetben már 2-0-ra vezettek, a 78. percben azonban a csereként beállt Vitális bombagóljával szépíteni tudott az ETO. A továbbjutás így koránt sem dőlt el, a visszavágót Győrben rendezik.

Az ETO az előző körben előbb 2-1-re kikapott az örmény Pjunyik Jereván otthonában, majd házigazdaként 3-1-re nyert. Ellenfelük, a kétszeres válogatott Csongvai Áront foglalkoztató svéd AIK Stockholm 2-0-ra, majd 6-0-ra verte az észt Paide Linnameeskond együttesét, az első meccs második gólját éppen a magyar légiós szerezte.

AIK Stockholm - Csongvai Áron ETO FC Győr
Csongvai Áron (j) AIK-légiósként bizonyíthatott az ETO ellen 
Fotó: aikfotboll.se

Jó formában várta az ETO elleni kupameccset a Stockholm

A találkozón a sérült Megyeri Balázs mellett Daniel Stefulj és Nfansu Njie sem játszhatott a vendégeknél. A horvát balhátvéd múlt csütörtökön két sárga lapot kapott, és bár a játékvezető tévedése miatt a pályán maradhatott, az európai szövetség utólag eltiltotta. A gambiai támadó pedig az Újpest FC elleni bajnokin a szünet után megsérült, és le kellett cserélni.

A csütörtöki párharc előtt a győriek konstatálhatták, hogy az AIK tavaly október óta nem kapott ki hazai pályán tétmérkőzésen - legutóbbi három hazai meccsén gólt sem kapott -, remek sorozata már 13 találkozó óta tart.

Hazája élvonalában 18 forduló után a tabella ötödik helyén áll.

Az ETO legutóbb május közepén játszott olyan mérkőzést, amelyen nem kapott gólt. Az NB I új idényét a Paks (3-3) és az Újpest (1-1) elleni döntetlenekkel kezdte, mindez azt mutatja, hogy a két csapat közötti különbséget elsősorban a védelmek formája, szervezettsége jelenti.

Hét perc után már vezetett az AIK

A győri védelem formájáról elég hamar kiderült, hogy nincs csúcsformában.

Ugyanis egy lendületes támadás végén, a 7. percben máris megszerezte a vezetést az AIK. Thychosen szöktette Flatakert, aki okosan kiugratta a két győri védő között meginduló Besirovicot, a bosnyák játékos pedig 11 méterről a jobb sarokba gurított (1-0).

AIK's Dino Beirovi? #19 scores 1-0 during Thursday's Uefa Conference League qualifying match between AIK and Gy?ri ETO FC (Hungary) at Strawberry Arena in Stockholm, Sweden, August 7, 2025. Photo: Christine Olsson / TT / Code 10430 (Photo by CHRISTINE OLSSON / TT News Agency via AFP)
Besirovic góljával szerzett vezetést az AIK
Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

A gólszerző neve ismerős lehet az NB I szerelmesei számára, Mezőkövesden ugyanis 106 mérkőzésen szerepelt. És nem is játszott rosszul, hiszen 23 gólt szerzett Magyarországon.

Szólógóllal növelte előnyét a Stockholm

A folytatásban sem sokat változott a játék képe, az AIK fölényben játszott, és a 21. percben ez újabb góllá érett. Celina a balszélen kapott labdát, elképesztő iramban megindult előre, és mivel nem tudták a győri védők megállítani, könnyedén lőtt nyolc méterről a jobb sarokba (2-0).

STOCKHOLM, SWEDEN 20250807 AIK's Dino Beirovi? #19 during Thursday's Uefa Conference League qualifying match between AIK and Gy?ri ETO FC at Strawberry Arena in Stockholm, Sweden, August 7, 2025. Photo: Christine Olsson / TT / Code 10430 (Photo by CHRISTINE OLSSON / TT News Agency via AFP)
Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

A 35. percben igazi tűzijáték volt a stockholmi kapu előtt. Egy szép kényszerítő után Gavrics lőtt 10 méterről, a kapus védett, majd Benuali közelről kétszer a kapusba lőtt. A labdát még középre ollózta, de ez már okozott több veszélyt.

Óriási helyzeteket hagyott ki az ETO.

A győri középpálya átjáróház volt, többször is gyors letámadásokat tudott vezetni a svéd csapat, ezért is vezethetett két góllal a szünetben.

A 42. percben újabb sortüzet engedett el a Győr, a svéd védők azonban rendre blokkolták a lövéseket. Végül Benbuali lőni tudott, de 10 méteres csavarása elkerülte a kaput.

Sikerült szépítenie a Győrnek

A második félidőben visszafogottabb iramban kezdtek a felek. A kapuk jó ideig nem forogtak veszélyben, olyannyira nem, hogy az ETO-játékos Ouro az 52. percben lövésre vállalkozott, de a labda majdnem kirepült a stadionból.

Két perccel később a győri Gavrics került helyzetbe, de balról, laposan nagyon csúnyán a kapu mellé gurított (vagy talán passznak szánta?).

AIK's Oscar Uddenäs and Gy?ri's Miljan Krpi? #24 during Thursday's Uefa Conference League qualifying match between AIK and Gy?ri ETO FC at Strawberry Arena, Stockholm in Sweden, August 7, 2025. Photo: Christine Olsson / TT / Code 10430 (Photo by CHRISTINE OLSSON / TT News Agency via AFP)
Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

A 62. percben Csongvai szögletét Flataker csúsztatta meg, és alig kerülte el a labda a felső lécet. A másik oldalon Csinger fejelt nagy helyzetben, közelről jócskán mellé.

A Győr játékában végig benne volt a gól, többször is sikerült helyzetbe kerülnie, és aztán a 78. percben megtört a jég. Egy jobb oldali ETO-szögletet kifejeltek a védők, a labda a 16-os előterében ólálkodó Vitálishoz került. A 17 perccel korábban beállt középpályás a labdát levette mellel, majd kapásból, 21 méterről fantasztikus gólt lőtt a jobb sarokba (2-1).

  • Vitális gólja itt nézhető meg!

Ezzel minden megváltozott, hiszen a Győr hátránya egygólosra csökkent, ami a visszavágón igenis ledolgozható. Már ha marad a 2-1.

De nem maradt, Csongvai jobb oldali, a szögletzászló mellől elvégzett szabadrúgása után ugyanis Hove közelről betalált.

Csakhogy leshelyzet előzte meg a támadást, így a gólt nem adták meg. Ez pedig mit jelent? Maradt a 2-1!

A folytatásban még egy hihetetlen Csinger-szerelést csodálhattunk meg, a 11-es pontnál hatalmas helyzettől mentette meg a csapatát. Aztán már egyik csapat sem tudott helyzetbe kerülni, azaz 2-1-re nyert az AIK Stockholm, a Győr így még bizakodhat abban, hogy hazai pályán ledolgozza majd a hátrányt. Ne feledjük, a Jereván otthonában is 2-1-es idegenbeli vereséggel kezdtek a zöld-fehérek, majd otthon 3-1-re nyerni tudott.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:
AIK Stockholm (svéd)-ETO FC 2-1 (2-0)
Stockholm, v.: Daniel Schlager (német)
AIK Stockholm: Nordfeldt - Thychosen, Benkovic (Edh, 67.), Papagiannopoulos, Tiedemann (Isherwood, 67.) - Ali, Csongvai, Saletros, Besirovic - Celina (Hove, 81.), Flataker (Guidetti, 81.)
ETO FC: Petras - Krpic, Abrahamsson (Boldor, 86.), Csinger - Tóth R., Gavric, Anton, Ouro (Piscsur, 92.), Bánáti (Vladoiu, a szünetben) - Benbuali, Bumba (Vitális, 61.)
gól: Besirovic (7.), Celina (21.), illetve Vitális (78.)
sárga lap: Papagiannopoulos (73.)

Rapid vagy Dundee?

A párharc továbbjutójára Bolla Bendegúz vagy Keresztes Krisztián csapata, vagyis az osztrák Rapid Wien vagy a skót Dundee United vár a selejtező negyedik fordulóban, amelynek tétje már a főtáblára jutás, tehát legalább egy magyar játékos biztosan lesz az alapszakaszban.

  • Még több cikk
A BL-szereplés miatt elhalasztják a Fradi NB I-es meccsét
Az UEFA eltiltotta az ETO játékosát, akit tévedésből nem állítottak ki – videó
Olasz sztárcsapat várja a Paksot a Konferencia-ligában

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!