Az ETO-AIK mérkőzés előtt már akadt incidens: a belvárosban néhány svéd drukker egy kávézóban tört-zúzott, majd egy reklámtáblát dobtak a rendőrök felé. A meccs után a vendégszektor egy része kifütyülte a saját csapatát, rángatta a korlátot, és tárgyakat hajított a pályára. A győri tábor sem maradt adós: a svéd Expressen felvételén is hallható, ahogy a hazai szurkolók „Cigányok! Cigányok!” rigmust skandáltak - írja a Magyar Nemzet.

Nehezen viselték az ETO elleni kiesést a svéd AIK szurkolói

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A svédek a játékvezetőt hibáztatták a kiesésért, különösen az első félidő hosszabbításában elvett fejesgólt sérelmezték. „Még ő maga sem volt biztos benne” – mondta Filip Benkovic, míg Johan Hove hozzátette: „Fáj... Őszintén szólva, teljesen megértem őket” – utalt ezzel a csalódott drukkerek dühére.

A svéd klubvezetők levetették az AIK-mezeket a szurkolókkal

Az AIK vezetői attól tartottak, hogy a felfokozott indulatok az éjszaka is folytatódhatnak. A klub hivatalos X-bejegyzésben figyelmeztette a Győrben maradt drukkereket:

Akik ma este Győrben maradnak, öltözzenek át, és ne menjenek ki AIK-mezben. Nagy az esélye, hogy különben elveszítik azokat.

Mathias Johansson klubvezető az Expressennek elmondta: „Tudjuk, hogy nehéz itt a városban AIK-ruházatban tartózkodni.”

Az éjszaka végül nyugodtan telt, újabb balhéról nem érkezett hír sem a rendőrségtől, sem a helyi sajtóból.

Bolláék ellen folytathatja menetelését az ETO

Az ETO a főtábláért a Rapid Wien ellen játszik augusztus 21-én és 28-án. Az osztrákokat a Dundee United ellen tizenegyespárbajban Bolla Bendegúz találata juttatta tovább.