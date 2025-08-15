Live
Az ETO FC Győr 2-0-ra legyőzte az AIK Stockholmot a Konferencia-liga selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a rájátszásba. A találkozót azonban nemcsak a gólok, hanem balhék és indulatok is kísérték az ETO- és az AIK-szurkolók részéről egyaránt

Az ETO-AIK mérkőzés előtt már akadt incidens: a belvárosban néhány svéd drukker egy kávézóban tört-zúzott, majd egy reklámtáblát dobtak a rendőrök felé. A meccs után a vendégszektor egy része kifütyülte a saját csapatát, rángatta a korlátot, és tárgyakat hajított a pályára. A győri tábor sem maradt adós: a svéd Expressen felvételén is hallható, ahogy a hazai szurkolók „Cigányok! Cigányok!” rigmust skandáltak - írja a Magyar Nemzet.

Győr, 2025. augusztus 14.Svéd szurkolók a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott ETO FC - AIK Stockholm visszavágó mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. A Győr 2-0-ra győzött és 3-2-es összesítéssel továbbjutott.MTI/Krizsán Csaba ETO FC Győr
Nehezen viselték az ETO elleni kiesést a svéd AIK szurkolói
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A svédek a játékvezetőt hibáztatták a kiesésért, különösen az első félidő hosszabbításában elvett fejesgólt sérelmezték. „Még ő maga sem volt biztos benne” – mondta Filip Benkovic, míg Johan Hove hozzátette: „Fáj... Őszintén szólva, teljesen megértem őket” – utalt ezzel a csalódott drukkerek dühére.

A svéd klubvezetők levetették az AIK-mezeket a szurkolókkal

Az AIK vezetői attól tartottak, hogy a felfokozott indulatok az éjszaka is folytatódhatnak. A klub hivatalos X-bejegyzésben figyelmeztette a Győrben maradt drukkereket: 

Akik ma este Győrben maradnak, öltözzenek át, és ne menjenek ki AIK-mezben. Nagy az esélye, hogy különben elveszítik azokat.

Mathias Johansson klubvezető az Expressennek elmondta: „Tudjuk, hogy nehéz itt a városban AIK-ruházatban tartózkodni.”

Az éjszaka végül nyugodtan telt, újabb balhéról nem érkezett hír sem a rendőrségtől, sem a helyi sajtóból.

Bolláék ellen folytathatja menetelését az ETO

Az ETO a főtábláért a Rapid Wien ellen játszik augusztus 21-én és 28-án. Az osztrákokat a Dundee United ellen tizenegyespárbajban Bolla Bendegúz találata juttatta tovább.

A Győr ellen öngólt szerző Csongvai Áron: „Ezt nehéz most feldolgozni"
Magyar válogatott focista klubja lesz a Győr ellenfele a sorsdöntő kupameccsen
Magyar öngól is kellett a győri csodához a Konferencia-ligában

 

