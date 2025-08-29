Az ETO FC számára nem csupán egy nemzetközi kupaszereplés ért véget Bécsben, hanem egy olyan sorozat, amely során újra megmutatta: Győr futballja ismét helyet követel magának a térképen. Bár a Rapid Wien 2-0-s győzelmével fordított és továbbjutott, a győri szurkolók büszkén térhettek haza.

Bolla Bendegúz (jobbra) elismeri, az ETO megnehezítette a Rapid dolgát a Konferencialigában, ezért gratulál a győrieknek

Fotó: Csudai Sándor

Hősies búcsú Bécsben

Borbély Balázs vezetőedző szavai pontosan tükrözték a helyzet kettősségét:

Sikerült magunk mellé állítani az egész várost, sőt az országot. Fájó, de holnap újra fel kell a nap, vasárnap bajnoki mérkőzés, össze kell szednünk magunkat.

Az edző hangsúlyozta, hogy a keserű kiesés ellenére a játékosok bizonyították: az ETO képes nemzetközi szinten is helytállni. A győriek küzdeni tudása és egysége nemcsak a lelátókon, hanem az ellenfél soraiban is elismerést váltott ki.

Bolla Bendegúz: Gratuláció a Győrnek

A Rapid Wien magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz sportszerűen emelte ki az ETO teljesítményét:

„Szerencsére az első félidőben tudtunk gólt szerezni, megérdemeltük a továbbjutást. Csak gratulálni tudok a Győrnek, mert amennyire lehet, megnehezítette a dolgunkat. Jó csapatról van szó, bízom benne, hogy sikeres lesz ebben a szezonban a Magyar Kupában, illetve a bajnokságban is. Örülök, hogy sikerült megfordítani, nekünk fontos cél, hogy ott legyünk a csoportkörben, boldog vagyok.”

Bolla saját teljesítményét is önkritikusan értékelte: „Kritikus vagyok magammal, ma is volt néhány momentum, amikor jobban kellett volna reagálnom. Sokat kell még dolgoznom, hogy a válogatottban is stabilan számíthassanak rám.”

A magyar játékos szavai különösen sokat jelenthetnek a győri futball számára: ha egy válogatott szinten edződő játékos is elismeri az ETO erejét, az azt jelzi, hogy a klub jó úton halad.

ETO: folytatás az NB I-ben

A mérkőzés után tehát a Rapid Wien ünnepelt, de a győriek sem szomorkodtak teljesen. Az ETO bizonyította, hogy egy feltörekvő magyar csapatnak is van helye az európai futball porondján. A folytatás immár a hazai bajnokságban és a Magyar Kupában következik – a csapat mögött pedig valóban ott áll nemcsak Győr, hanem az egész ország.

Videós összefoglaló a bécsi mérkőzésről: