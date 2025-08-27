A szakvezető a magyar válogatott Bolla Bendegúzt is foglalkoztató bécsiek stadionjában tartott szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a meccsen „kulcsfontosságú lesz megtalálni az egyensúlyt" a védekezés és a támadás között, de az ETO edzője kijelentette, nem az egygólos előnyük megtartása az elsődleges céljuk.

Borbély Balázs, az ETO edzője idegenben is nyerni akar

Fotó: Kisalföld/Krizsán Csaba

A csoportkör reményében lép pályára az ETO

„Tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk egy fantasztikus közönség előtt, de szeretnénk kontrollálni a találkozót, helyzeteket kialakítani és gólt, gólokat szerezni az ellenfél otthonában is. Ez a legjobb alkalom arra, hogy megmutassuk, mit tudunk" – fogalmazott. Borbély azt is kiemelte, a sikeresen megvívott európai kupapárharcok eddig is egyre jobban összekovácsolták a csapatát, s reméli, hogy ez csütörtök este is így lesz.

„Nagyon koncentráltan és figyelmesen kell játszanunk, hiszen hiába vagyunk egygólos előnyben, még nem dőlt el semmi. A múlt csütörtöki találkozón meg tudtuk mutatni, hogy ezen a szinten is versenyképesek vagyunk, de az is látható volt, hogy az egészen apró hibákat is ki tudja használni és meg tudja büntetni az ellenfél" – mondta a győri vezetőedző. Ugyanakkor kijelentette: azért utaztak Bécsbe, hogy kiharcolják a Konferencia-liga alapszakaszába kerülést.

Paul Anton, az ETO román válogatott középpályása hangsúlyozta: nagy köszönettel tartoznak a szurkolóiknak, akiknek köszönhetően a Konferencia-liga előző kiírásában negyeddöntős Rapid stadionjának vendégszektora is tele lesz csütörtök este.

„Más mérkőzés lesz, mint egy héttel ezelőtt Győrben, de nekünk változatlanul nincs semmi veszítenivalónk. Intenzív összecsapásra számítok, amely elsősorban a párharcokról szól majd, de teljes mértékben koncentrálva és önbizalommal telve jöttünk ide" – mondta a 34 éves futballista. Hozzátette, szerinte kulcsfontosságú, hogy jól kezdjék a meccset, mert ha ez sikerül, akkor lesz esélyük az ellenfél fölé kerekedni.

A Rapid Wien-ETO FC Győr mérkőzés csütörtökön 19 órakor kezdődik.