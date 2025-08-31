A Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában a bécsi Rapid otthonában heroikus küzdelem végén búcsúzó ETO FC Győr az NB I 6. fordulójában a tabella 10. helyén álló Nyíregyházát fogadta. Az ETO edzője, Borbély Balázs a bécsi meccshez képest három helyen változtatott a kezdőn, Ouro, Benbouali és Vladoiu maradt ki, helyükre Tóth Rajmund, Zivkovic és Piscsuk került be a csapatba.

Nadir Benbouali már az ötödik gólját szerezte az idényben az ETO színeiben

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A Nyíregyháza csatára, Edomwonyi előtt adódott az első nagy lehetőség, de a nigériai csatár a 8. percben kétszer is hibázott, vagy, ha úgy vesszük, előbb Petrás kapus, majd a győri védők mentettek. A hazaiak első valamire való helyzetére a 29. percig kellett várni, de Stefulj beadása nem talált győri fejet a vendégek ötösén.

Végül csak sikerrel jártak sikerrel az ETO rohamai

A szünet után kicsivel élénkebb lett a játék, a vendégek kapusának Vitális lövésére kellett leérnie az 52. percben. Egyik csapat sem tudott veszélyes lenni a kapu előtt, az enyhe mezőnyfölényben játszó ETO sem. A meccs legizgalmasabb jelenete ebben az időszakban az volt, hogy a hazaiaknál pályára lépett a 19 éves Tollár Imre.

A 71. percben viszont már tényleg csak centikre volt a góltól az ETO: Anton beadását Abrahamson csúsztatta kevéssel a jobb kapufa mellé, egy perccel később pedig Gavrics lövését kellett védenie Kovácsnak. A túloldalon a 80. percben Katona Levente fejesénél kellett résen lennie Petrásnak.

A hajrához érve aztán csak meghozta az eredményét az ETO egyre látványosabb fölénye:

a 83. percben Benbouali fejelte a vendégek kapujába Anton beadását.

A Spartacus a folytatásban sem tudott veszélyeztetni, Benbouali viszont rúgott még egy gólt, de azt les miatt érvénytelenítette a játékvezető, így maradt az 1-0-s győri győzelem, amivel az ETO megőrizte idei bajnoki veretlenségét.

Eredmény, Fizz Liga, 6. forduló:

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0-0)

Győr, ETO Stadion, 3600 néző, v.: Bogár G.

gól: Benbouali 83.

