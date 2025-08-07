Live
James Maddison, az Tottenham Hotspur angol válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a Newcastle United elleni Szöulban rendezett felkészülési mérkőzésen. A 28 éves játékost térdét meg kell műteni, így az idei szezonban minden bizonnyal nem léphet pályára az Európa-liga-győztes csapatban.

A 28 éves James Maddison az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur legkreatívabb játékosa, azonban rendkívül balszerencsés a sérülések terén. 

Európa-liga-győztes, (FILES) Tottenham Hotspurs James Maddison (C) reacts before being stretchered off the pitch, after suffering an injury during a friendly football match between Tottenham Hotspur and Newcastle United in Seoul on August 3, 2025. Tottenham midfielder James Maddison is expected to miss most of the upcoming Premier league season after rupturing an anterior cruciate ligament. Maddison collapsed in pain during a 1-1 draw with Newcastle in South Korea on August 3 with no one around him and left the pitch on a stretcher late in the game. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)
Az Európa-liga-győztes Tottenham elveszítette egyik legjobb játékosát
Fotó: Anthony Wallace/AFP

Az angol válogatott játékos májusban már összeszedett egy térdsérülést, ezért lemaradt a Premier League hajrájáról, valamint a Manchester United ellen megnyert Európa-liga-döntőről is. 

Az Európa-liga-győztes csapat lemondhat a sztárjátékosáról

James Maddison csereként lépett pályára a Newcastle United elleni múlt vasárnapi mérkőzésen, tíz perccel később pedig egy sprintet követően lesántikált a pályáról és jelezte a kispad felé, hogy nagy a baj. 

James Maddisonnak elszakadt az elülső keresztszalagja a jobb térdében, ezért meg kell műteni. A műtétre a következő napokban kerül sor, ezt követően pedig James megkezdi a rehabilitációját az orvosi csapatunkkal. A Tottenham Hotspur minden tagja teljes és gyors felépülést kíván Jamesnek. Minden lépésnél támogatni fogjuk őt” 

olvasható az észak-londoni klub közleményében. 

Maddison most lépett pályára másodszor azóta, hogy májusban a norvég Bodø/Glimt elleni Európa-liga elődöntő első mérkőzésén térdsérülést szenvedett. 

A 28 éves középpályás 2023 nyarán a Leicester City csapatától érkezett a Tottenhamhez. Azóta 75 mérkőzésen 16 gólt lőtt és 21 gólpasszt osztott ki. A felépülése várhatóan hat-nyolc hónapot vesz majd igénybe, így ha szerencséje van, a Premier League hajrájára visszatérhet a pályára.

