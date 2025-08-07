A 28 éves James Maddison az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur legkreatívabb játékosa, azonban rendkívül balszerencsés a sérülések terén.

Az Európa-liga-győztes Tottenham elveszítette egyik legjobb játékosát

Fotó: Anthony Wallace/AFP

Az angol válogatott játékos májusban már összeszedett egy térdsérülést, ezért lemaradt a Premier League hajrájáról, valamint a Manchester United ellen megnyert Európa-liga-döntőről is.

Az Európa-liga-győztes csapat lemondhat a sztárjátékosáról

James Maddison csereként lépett pályára a Newcastle United elleni múlt vasárnapi mérkőzésen, tíz perccel később pedig egy sprintet követően lesántikált a pályáról és jelezte a kispad felé, hogy nagy a baj.

James Maddisonnak elszakadt az elülső keresztszalagja a jobb térdében, ezért meg kell műteni. A műtétre a következő napokban kerül sor, ezt követően pedig James megkezdi a rehabilitációját az orvosi csapatunkkal. A Tottenham Hotspur minden tagja teljes és gyors felépülést kíván Jamesnek. Minden lépésnél támogatni fogjuk őt”

– olvasható az észak-londoni klub közleményében.

HEARTBREAK for James Maddison, who is forced off the pitch on a stretcher after just returning from injury for Spurs 🤕



Get well soon James ❤️ pic.twitter.com/r1JcVcKtSn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025

Maddison most lépett pályára másodszor azóta, hogy májusban a norvég Bodø/Glimt elleni Európa-liga elődöntő első mérkőzésén térdsérülést szenvedett.

A 28 éves középpályás 2023 nyarán a Leicester City csapatától érkezett a Tottenhamhez. Azóta 75 mérkőzésen 16 gólt lőtt és 21 gólpasszt osztott ki. A felépülése várhatóan hat-nyolc hónapot vesz majd igénybe, így ha szerencséje van, a Premier League hajrájára visszatérhet a pályára.