Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden megdöntheti a futball egyik legnagyobb rekordját Fábio, a brazil kapus, aki az angol labdarúgás legendás alakja, Peter Shilton pályára lépési világcsúcsát adhatja át a múltnak. Fábio útja együtt indult Ronaldinhóéval, de ő sosem mutatkozott be a brazil felnőttválogatottban, noha hazájában immáron húsz éve a legjobb kapusok közé sorolják.

A Magyar Nemzet dolgozta fel Fábio történetét, aki az Istenbe vetett hite segítségével jutott túl a nehézségeken. A 44 éves játékos ma már a Fluminensét erősíti, amelynek színeiben nemrég a FIFA-klubvilágbajnokságon is szerepelt, a Dortmund és az Internazionale ellen gólt sem kapott, csak az elődöntőben a végső győztes Chelsea ellen szenvedett vereséget. Fábio neve Európában mostanáig szinte teljesen ismeretlen volt, ezúttal azzal került be a hírekbe, hogy beállította Peter Shilton pályára lépési világrekordját az 1390. felnőtttétmeccsével.

Fábio a Fluminense–Fortaleza meccsen állította be Peter Shilton rekordját
Fábio a Fluminense–Fortaleza meccsen állította be Peter Shilton rekordját
Fotó: Jorge Rordrigues / AGIF

A 125-szörös angol válogatott Shilton 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes volt a Nottingham Foresttel, pályafutása pedig rendkívül hosszúra nyúlt, egészen 47 éves koráig játszott, ami még kapusok esetében is extrém. Shilton végül 1390 felnőtttétmérkőzéssel került be a Gunniess-rekordok könyvébe, amivel a futballtörténelem egyik legnagyobb csúcsát tartotta. Ezt állította be Fábio, aki a Fortaleza ellen 2-1-re megnyert brazil bajnokin ugyancsak pályafutása 1390. tétmérkőzésén szerepelt.

Fábio rekorddöntése

Mivel a 44 éves Fábio még nagyon is aktív, Peter Shilton legendás világcsúcsa hamarosan el is esik, a Fluminense brazil kapusa várhatóan már kedden megdöntheti a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai America de Cali ellen.

Fábio nehézségekkel teli pályafutásáról itt olvashat!

Négy percig nem vett levegőt, mégsem ájult el a víz alatt – így lett világrekorder a magyar búvár
Az ötgólos győzelem után a kamerák előtt mérgelődött az NB I-es edző
Az angol focilegenda óriási bakija: Kerkezt alázta, aki a pályán sem volt

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!