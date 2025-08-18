A Magyar Nemzet dolgozta fel Fábio történetét, aki az Istenbe vetett hite segítségével jutott túl a nehézségeken. A 44 éves játékos ma már a Fluminensét erősíti, amelynek színeiben nemrég a FIFA-klubvilágbajnokságon is szerepelt, a Dortmund és az Internazionale ellen gólt sem kapott, csak az elődöntőben a végső győztes Chelsea ellen szenvedett vereséget. Fábio neve Európában mostanáig szinte teljesen ismeretlen volt, ezúttal azzal került be a hírekbe, hogy beállította Peter Shilton pályára lépési világrekordját az 1390. felnőtttétmeccsével.

Fábio a Fluminense–Fortaleza meccsen állította be Peter Shilton rekordját

Fotó: Jorge Rordrigues / AGIF

A 125-szörös angol válogatott Shilton 1979-ben és 1980-ban BEK-győztes volt a Nottingham Foresttel, pályafutása pedig rendkívül hosszúra nyúlt, egészen 47 éves koráig játszott, ami még kapusok esetében is extrém. Shilton végül 1390 felnőtttétmérkőzéssel került be a Gunniess-rekordok könyvébe, amivel a futballtörténelem egyik legnagyobb csúcsát tartotta. Ezt állította be Fábio, aki a Fortaleza ellen 2-1-re megnyert brazil bajnokin ugyancsak pályafutása 1390. tétmérkőzésén szerepelt.

Fábio rekorddöntése

Mivel a 44 éves Fábio még nagyon is aktív, Peter Shilton legendás világcsúcsa hamarosan el is esik, a Fluminense brazil kapusa várhatóan már kedden megdöntheti a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai America de Cali ellen.

