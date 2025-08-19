„Ezzel véget le is mondhatunk az európai dominanciáról” – áll két sírva röhögős emojival kiegészítve azon a videón, amin – nincs erre jobb szó – Federico Valverde szerencsétlenkedik össze magának egy sérülést.

Federico Valverde ezúttal nem a pályán sérült meg

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Federico Valverde hatalmasat esett

A Real Madrid 27 éves uruguayi sztárja, kisebbik fiával, a 2023-as születésű Bautistával focizott a lakásban. És nagyon előrelátóan tette mindezt zokniban a ránézésre is tükörjég járólapon. Ezek után csodálkozik bárki is, hogy ez történt?

💥 La caída de Valverde que pone en 'vilo' a la afición del Real Madrid#RealMadrid #Valverde #Madrid pic.twitter.com/CZ6k4Bp1w0 — MARCA (@marca) August 18, 2025

A videó legszebb része a végére maradt: az igazi védekező középpályás erényeket csillogtató Bautista még jól meg is cipőzte a szimuláló apját.

A Real Madrid kedden este 21 órakor az Osasuna ellen kezdi meg a 2025-26-os bajnoki idényt, majd meglátjuk, hogy Valverde ott lesz-e a csapatban.

Kapcsolódó cikkek: