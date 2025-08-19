Live
Nincs is annál veszélyesebb, mint egy kétévessel leállni focizni. Ezt saját kárán tanulhatta meg a Real Madrid sztárja, Federico Valverde, aki kisebbik fiával, Bautistával folytatott játék során járt pórul.

„Ezzel véget le is mondhatunk az európai dominanciáról” – áll két sírva röhögős emojival kiegészítve azon a videón, amin – nincs erre jobb szó – Federico Valverde szerencsétlenkedik össze magának egy sérülést.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde react after unseen Paris Saint-Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz's third goal during the FIFA Club World Cup 2025 semifinal football match between France's Paris Saint-Germain and Spain's Real Madrid at MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on July 9, 2025. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Federico Valverde ezúttal nem a pályán sérült meg
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Federico Valverde hatalmasat esett

A Real Madrid 27 éves uruguayi sztárja, kisebbik fiával, a 2023-as születésű Bautistával focizott a lakásban. És nagyon előrelátóan tette mindezt zokniban a ránézésre is tükörjég járólapon. Ezek után csodálkozik bárki is, hogy ez történt?

A videó legszebb része a végére maradt: az igazi védekező középpályás erényeket csillogtató Bautista még jól meg is cipőzte a szimuláló apját.

A Real Madrid kedden este 21 órakor az Osasuna ellen kezdi meg a 2025-26-os bajnoki idényt, majd meglátjuk, hogy Valverde ott lesz-e a csapatban.

