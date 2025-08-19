Kedden tragikus hirtelenséggel meghalt Feleki Attila, az NB II-ben szereplő Kozármisleny FC elnöke.

Feleki Attila 54 éves volt

Fotó: Kozármisleny FC

Meghalt Feleki Attila

„A pálya most elnémult…

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó betegség után elhunyt klubunk tulajdonosa, Feleki Attila.

Több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának motorja és irányítója. Az ő kitartásának, munkájának és elhivatottságának köszönhetően vált a kisvárosi klub ismertté és elismertté, és élhettünk át együtt számtalan felejthetetlen sikert.

Mindennap azért dolgozott, hogy ez a kisvárosi csoda folytatódjon, és most azon leszünk, hogy az általa hátrahagyott örökség tovább éljen. Hogy a csoda folytatódjon nélküle…DE ÉRTE IS!

A hír okozta döbbenet letaglóz bennünket, a felfoghatatlan tény összetörte szívünket!

Nyugodj békében, Elnök úr!” – áll a klub által a közösségi oldalukon kiadott közleményben.

A baranyai csapat a 2022 tavaszán jutott fel a másodosztályban, ahol újoncidényében osztályozón maradt bent, a 2023-24-es idényben viszont már az ötödik, az előző szezonban pedig a történelmi 4. helyen zárt az NB II-ben. A jelenlegi idényben 4 forduló után két-két döntetlennel és vereséggel a 14. helyen állnak.

