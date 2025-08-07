A magyar bajnok Ferencváros augusztus 12-én a bolgár bajnok Ludogorec csapatát fogadja a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének harmadik visszavágó mérkőzésén. Ha a fővárosi csapat kiharcolja a továbbjutást, akkor egy lépésre kerül a Bajnokok Ligája alapszakaszától.

Fotó: Polyák Attila

A BL playoff-körében a Ferencváros az északmacedón Shkëndija vagy az azeri Qarabag csapatával kerülhet össze. Az első mérkőzésre augusztus 19-én vagy 20-án kerülhet sor, a visszavágóra pedig augusztus 26-án vagy 27-én.

A Ferencváros elhalasztotta a kisvárdai túrát

A két sorsdöntő BL-selejtező között rendezték volna a Kisvárda-Ferencváros összecsapást a Fizz Liga 5. fordulójában. A fővárosi csapatnak oda-vissza 600 kilométert kellett volna buszoznia az összecsapásra, ami nem éppen a legideálisabb felkészülés a sorsdöntő meccs előtt, így a Ferencváros kérésére a találkozót elhalasztották.

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján hangsúlyozzák is, hogy amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig eljut, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése.

A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság.

A Fizz Liga 5. fordulójának programja:

Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia FC–DVSC

Augusztus 23., szombat

17.45: ZTE FC–Újpest FC

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK

Augusztus 24., vasárnap

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC

20.00: MTK Budapest–Paksi FC

December 3., szerda

19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC