A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján közzétette a Fizz Liga 5. fordulójának programját. A magyar bajnok Ferencváros azonban nem lép pályára azon a hétvégén, ugyanis a fővárosi klub kérelmezte a kisvárdai mérkőzésének halasztását, melyet így december 3-án fognak lejátszani.

A magyar bajnok Ferencváros augusztus 12-én a bolgár bajnok Ludogorec csapatát fogadja a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének harmadik visszavágó mérkőzésén. Ha a fővárosi csapat kiharcolja a továbbjutást, akkor egy lépésre kerül a Bajnokok Ligája alapszakaszától.

Ferencváros, FTC - FC Noah, Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, labdarúgás, foci, Budapest, Groupama Aréna 2025. július 30., FTCfoci, Fradi,
A Ferencváros elhalasztotta a Kisvárda elleni meccset
Fotó: Polyák Attila

A BL playoff-körében a Ferencváros az északmacedón Shkëndija vagy az azeri Qarabag csapatával kerülhet össze. Az első mérkőzésre augusztus 19-én vagy 20-án kerülhet sor, a visszavágóra pedig augusztus 26-án vagy 27-én. 

A Ferencváros elhalasztotta a kisvárdai túrát

A két sorsdöntő BL-selejtező között rendezték volna a Kisvárda-Ferencváros összecsapást a Fizz Liga 5. fordulójában. A fővárosi csapatnak oda-vissza 600 kilométert kellett volna buszoznia az összecsapásra, ami nem éppen a legideálisabb felkészülés a sorsdöntő meccs előtt, így a Ferencváros kérésére a találkozót elhalasztották. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján hangsúlyozzák is, hogy amennyiben egy adott klub valamely nemzetközi kupasorozat play off-köréig eljut, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Ennek megfelelően járt el a Ferencvárosi TC, így halasztásra kerül a bajnoki címvédő kisvárdai mérkőzése. 

A találkozó új időpontjának a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a december 3-át jelölte ki a Versenybizottság.

A Fizz Liga 5. fordulójának programja:
Augusztus 22., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC–DVSC

Augusztus 23., szombat
17.45: ZTE FC–Újpest FC
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK

Augusztus 24., vasárnap
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC
20.00: MTK Budapest–Paksi FC

December 3., szerda
19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC

