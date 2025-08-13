A Ferencváros négy év után jutott el újra a BL-playoffba, és már csak egy párharc választja el a főtáblától. A Ferencváros útja eddig: a második selejtezőkörben az örmény FC Noah-t búcsúztatta 6-4-es összesítéssel, majd a harmadik körben a bolgár Ludogorecet ejtette ki. A felek idegenben 0-0-ra végeztek, majd az FTC hazai pályán 3-0-ra nyert Varga Barnabás duplájával és Szalai Gábor góljával.

A Ferencváros egy lépésre került a BL-főtáblától

Fotó: Mirkó István

Az FTC következő ellenfele a Qarabag, amely az előző körben az észak-macedón Shkëndiját 6-1-es összesítéssel búcsúztatta. Az azeri csapatban két korábbi ferencvárosi játékos is szerepel: a támadó Kady Borges és a védő Samy Mmaee.

Forrás: facebook.com/rtlfoci

A visszavágót augusztus 27-én, magyar idő szerint 18.15-től rendezik Bakuban.

A párharc győztese a Bajnokok Ligája főtáblájára jut, a vesztes az Európa-liga csoportkörében folytatja.