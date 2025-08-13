Live
A Ferencváros jövő kedden, augusztus 19-én fogadja a Qarabagot a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában. A Groupama Arénában 21 órakor kezdődő mérkőzést 20 órától felvezetéssel az RTL+-on, majd 20.40-től élőben az RTL főcsatornáján is láthatják a szurkolók – számolt be az RTL Foci Facebook-oldala.

A Ferencváros négy év után jutott el újra a BL-playoffba, és már csak egy párharc választja el a főtáblától. A Ferencváros útja eddig: a második selejtezőkörben az örmény FC Noah-t búcsúztatta 6-4-es összesítéssel, majd a harmadik körben a bolgár Ludogorecet ejtette ki. A felek idegenben 0-0-ra végeztek, majd az FTC hazai pályán 3-0-ra nyert Varga Barnabás duplájával és Szalai Gábor góljával.

FTC - FC Noah, Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, labdarúgás, foci, Budapest, Groupama Aréna 2025. július 30., FTCfoci, Fradi,
A Ferencváros egy lépésre került a BL-főtáblától
Fotó: Mirkó István

Az FTC következő ellenfele a Qarabag, amely az előző körben az észak-macedón Shkëndiját 6-1-es összesítéssel búcsúztatta. Az azeri csapatban két korábbi ferencvárosi játékos is szerepel: a támadó Kady Borges és a védő Samy Mmaee.

Forrás: facebook.com/rtlfoci

A visszavágót augusztus 27-én, magyar idő szerint 18.15-től rendezik Bakuban.

A párharc győztese a Bajnokok Ligája főtáblájára jut, a vesztes az Európa-liga csoportkörében folytatja.

 

