Robbie Keane összesen öt helyen változtatott a Qarabag elleni győztes Ferencváros kezdőjén, Ibrahim Cissé, Ötvös Bence, Callum O’Dowda, Jonathan Levi és Lenny Joseph sem volt ezúttal a pályán, helyettük bekerült Alekszandar Pesics, Nagy Barnabás, Cadu, Stefan Gartenmann és a bakui meccset gyönyörű góljával eldöntő Tóth Alex is.

Öt helyen változott a Ferencváros kezdője a Qarabag elleni visszavágóhoz képest

Fotó: Molnár Ádám / FTC

Hazai oldalon pedig a két már említett veterán, azaz Lang és Dzsudzsák mellett ott volt a kezdőben a két korábbi Fradi-játékos, Varga Ádám és Batik Bence, valamint a két csapat emlékezetes, 5-4-es debreceni győzelme alkalmával 4 gólt szerző Bárány Donát is.

Lang Ádám a 100. NB I-es meccsére készült, míg Dzsudzsák Balázs immár túl van a 200. debreceni a meccsén, így őket köszöntötték a kezdés előtt.

Vezet a Ferencváros

A 10. percben Pesics hagyta ki a meccs első nagy helyzetét. Ha az ötösön inkább a lövést választja és nem Varga Barnabást keresi a labdával, alighanem vezetett volna a Ferencváros. A 13. percben Kanikowsky találta el 10 méterről a felső lécet. Egy perccel később aztán már nem segített semmi a Lokin: Tóth Alex szögletét Varga Barnabás csúsztatta Varga Ádám kapujába. A válogatott csatár a 3. gólját szerezte az idei bajnokságban.

A 24. percben már két góllal vezetett a folyamatosan támadó Ferencváros: Kanikowsky adott középre a tizenhatos jobboldaláról, a lesen lévő Pesics előtt elgurult a labda, a menteni igyekvő Lang pedig pont Cadu elé tette vissza, aki egyből a kapuba vágta. Csakhogy a VAR-kamionból jelezték, hogy a szerb csatár lesen lehetett, amit Rúsz Márton játékvezető videózás után meg is erősített, így mégis maradt a 0-1.

A Loki továbbra sem találta magát és a Fradi játékának ellenszerét, a zöld-fehérek viszont még a szünet előtt megtalálták a második gólt: Tóth Alex ugratta ki Nagy Barnabást, aki az alapvonalról visszagurított, a középen érkező Varga Barnabásnak pedig már csak hat méterről a kapuba kellett passzolnia a labdát (0-2).

A Loki az első félidő utolsó perceiben kétszer is eljutott címvédő kapujáig, de Dibusznak egyedül Bárány Donát erős, lapos lövésénél kellett védenie.