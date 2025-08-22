A rekordbajnok Ferencváros legutóbb is az Európa-ligában szerepelt, ahol sikerült a tavaszi folytatást is elcsípnie. Robbie Keane csapat természetesen még nem mondott le a BL-szereplésről sem, de az esélyek most újra az El mellett szólnak, hiszen a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első meccsén 3-1-re nyert a Qarabag az Üllői úton.

A Ferencváros még a Bajnokok Ligájába is bejuthat, de az El-ben is kemény meccsei lehetnek

Fotó: Ladóczki Balázs

Előkelő helyen a Ferencváros

Az Európa-ligában a Ferencváros a második kalapba kerülne, olyan csapatok mellé, mint a Viktoria Plzen vagy a Lyon, egyelőre ennek a két csapatnak a helye biztos, több csapat is csak az utolsó párharcok visszavágói után lehetek biztos szereplői a kalapnak.

Az új lebonyolítás szerint ezúttal is nyolc meccs várna a Ferencvárosra, négy hazai pályán és négy idegenben, a sorsoláson pedig két-két csapat érkezne a Fradi „mellé” az első, a harmadik és a negyedik kalapból.

Az első nyolcasból olyan ellenfelek jöhetnének, mint az AS Roma, a Porto, a Feyenoord, a Lille, a Dinamo Zágráb, a Betis, a Salzburg vagy az Aston Villa. A 3-as kalapban eddig biztos a Freiburg, a Nottigham, a Nice és a Bologna helye, de a 4-es kalapban is olyan csapatok vannak, mint a Celta Vigo vagy a Stuttgart.

Lent látható, hogy néznének most ki a kalapok, a pipával rendelkezők már biztos résztvevők, míg a többiek a párharcok jelenlegi állása szerint kerülnének oda, ahová jelenleg jelölik őket.