Hónapokat kell még várni a Fradira. A címvédő Ferencváros ugyanis augusztus vége helyett december elején játszik a Kisvárda otthonában a labdarúgó NB I-ben.

A magyar szövetség versenybizottsága csütörtökön hozta nyilvánosságra az élvonal ötödik fordulójának pontos menetrendjét, amely a Ferencvárost és a Kisvárdát is érinti.

Ferencváros, Fradi, FTC - FC Noah, Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, labdarúgás, foci, Budapest, Groupama Aréna 2025. július 30., FTCfoci, Fradi,
A Ferencváros idei csapatát és új mezét csak decemberben nézhetik meg a kisvárdaiak
Fotó: Mirkó István

Tartaléknapon játszhat a Kisvárda és a Ferencváros

Mint írták,

amennyiben egy klub eljut valamelyik nemzetközi kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be.

Ennek megfelelően járt el az FTC.

A találkozó új időpontját a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a versenybizottság jelölte ki - írja az MTI.

Fizz Liga, 5. forduló:
augusztus 22., péntek:
Puskás Akadémia FC - Debreceni VSC 20.00

augusztus 23., szombat:
Zalaegerszeg - Újpest FC 17.45
Nyíregyháza Spartacus FC - Diósgyőri VTK 20.15

augusztus 24., vasárnap:
Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr 17.45
MTK Budapest - Paksi FC 20.00

december 3., szerda:
Kisvárda Master Good - Ferencvárosi TC 19.00

