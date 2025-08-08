A magyar szövetség versenybizottsága csütörtökön hozta nyilvánosságra az élvonal ötödik fordulójának pontos menetrendjét, amely a Ferencvárost és a Kisvárdát is érinti.

Tartaléknapon játszhat a Kisvárda és a Ferencváros

amennyiben egy klub eljut valamelyik nemzetközi kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, akkor a magyar labdarúgás sikerességének érdekében, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be.

Ennek megfelelően járt el az FTC.

A találkozó új időpontját a versenynaptárban meghatározott tartaléknapok közül a versenybizottság jelölte ki - írja az MTI.

Fizz Liga, 5. forduló:

augusztus 22., péntek:

Puskás Akadémia FC - Debreceni VSC 20.00

augusztus 23., szombat:

Zalaegerszeg - Újpest FC 17.45

Nyíregyháza Spartacus FC - Diósgyőri VTK 20.15

augusztus 24., vasárnap:

Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr 17.45

MTK Budapest - Paksi FC 20.00

december 3., szerda:

Kisvárda Master Good - Ferencvárosi TC 19.00