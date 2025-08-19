Miközben az év egyik legfontosabb meccsére készül a Ferencváros, nem egyszerű megtippelni a kezdőcsapatot, hiszen Robbie Keane folyamatosan variál. Az jó jel lehet, hogy a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőjén a zöld-fehérek magyar játékosai játszották a főszerepet, miközben Keane a Qarabag elleni meccs előtti sajtótájékoztatón külön kiemelte, hogy a hétvégi, bajnoki vereség alkalmával is elégedett volt a csapatával és a játékkal, noha 10 helyen változtatott.

Fotó: Mirkó István

Megint a magyaroké lehet a főszerep a Ferencváros meccsén?

A Bajnokok Ligája playoff, azaz az utolsó selejtezőkör első meccsét játsszák kedd este a Groupama Arénában, a Fradi a Qarabagot fogadja 21.00 órától. Robbie Keane kellemes gondokkal küzd a meccs előtt, hiszen a zöld-fehérek játékosai egyre jobb formában vannak.

A Magyar Nemzet gyűjtése alapján Varga Barnabás az eddigi 4 BL-selejtezőn négy gólt lőtt, a szintén négy bajnokin két gól és egy gólpassz áll a neve mellett. Gruber Zsombor 2 BL-selejtezőn egy gólpasszt adott, míg a 4 bajnokin rúgott 3 gólt és adott 2 gólpasszt. Varga mellett könnyen lehet, hogy nem a szurkolók új kedvence, Gruber Zsombor kezd majd, hanem az a Lenny Joseph, aki a BL-selejtezőkön 4 meccsen 1 gólt és 2 gólpasszt hozott össze, míg a 4 bajnokin 1 gól és egy gólpassz fűződik a nevéhez. Mellette Pesics 2 BL-selejtezőn 1 gólt szerzett.

A Ludogorec ellen 3-0-ra megnyert meccsen a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanikovszki, O’Dowda – Joseph, Varga B. kezdő futott ki a pályára, míg a Puskás elleni bajnokira csak Szalai maradt a kezdőben.

Ami a magyarokat illeti, Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Tóth Alex, Ötvös Bence és Varga Barnabás most is könnyedén a kezdőbe kerülhet és Gruber Zsombor érkezhet csereként majd a Qarabag elleni meccsre.

Robbie Keane a meccs előtt elmondta, a lényeg, hogy csapaa ne kapjon gólt. „Van esélyünk, természetesen, ahogy játszunk, ahogy akarunk játszani, sok gondot okozhatunk majd az ellenfélnek. Két meccsen a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt. Az biztos, hogy mi fogunk gólokat szerezni, ismerve a játékosainkat. Tudjuk, hogy itt már nincs könnyű ellenfél, minél előrébb jutunk, annál nehezebb. Régen voltunk ilyen közel ekkora sikerhez, ez edzőként is játékosként is nagy motiváció. A legmagasabb szint a cél, itt a lehetőség, próbáljuk élvezni a helyzetet” – mondta az ír szakember, aki szerint csapata a Ludogorec elleni visszavágón az első félidőben kicsit ideges volt, de a másodikban már úgy játszott, ahogy szerette volna. „Örültem annak a teljesítménynek, jó lenne, ha ezt végig lehetne tartani, de jó csapatok ellen ez nagyon nem egyszerű” – tette hozzá Keane.